CBF divulga numeração da Seleção para a Copa com Neymar de volta à camisa 10 A definição encerra uma das principais dúvidas antes do Mundial Estadão Conteúdo 30.05.26 19h02 A CBF divulgou neste sábado a numeração oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10, número que voltou a ser assunto entre torcedores desde a convocação do atacante por Carlo Ancelotti. A definição encerra uma das principais dúvidas antes do Mundial. Durante a ausência de Neymar na Seleção, Vinicius Júnior chegou a utilizar a camisa 10 em compromissos recentes da equipe. Rodrygo também vestiu o número em algumas oportunidades, mas ficou fora da Copa por lesão. Com o retorno do craque, a camisa mais emblemática da Seleção volta ao seu dono das últimas temporadas. Vinicius Júnior seguirá com a camisa 7, enquanto Matheus Cunha, que também era apontado como possível candidato ao número 10, vestirá a tradicional camisa 9. Convocado para sua primeira Copa do Mundo, Endrick utilizará a camisa 19. Outra novidade é Rayan, que recebeu o número 26. Entre os remanescentes da base do time, Casemiro permanece com a camisa 5, Marquinhos com a 4 e Raphinha com a 11. A numeração já será utilizada nos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, os últimos compromissos antes da estreia brasileira no Mundial. Numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 - Alisson 2 - Wesley 3 - Gabriel Magalhães 4 - Marquinhos 5 - Casemiro 6 - Alex Sandro 7 - Vinicius Jr. 8 - Bruno Guimarães 9 - Matheus Cunha 10 - Neymar Jr. 11 - Raphinha 12 - Weverton 13 - Danilo 14 - Bremer 15 - Léo Pereira 16 - Douglas Santos 17 - Fabinho 18 - Danilo Santos 19 - Endrick 20 - Lucas Paquetá 21 - Luiz Henrique 22 - Gabriel Martinelli 23 - Ederson 24 - Ibañez 25 - Igor Thiago 26 - Rayan Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Seleção Brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01