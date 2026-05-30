CBF divulga numeração da Seleção para a Copa com Neymar de volta à camisa 10

A CBF divulgou neste sábado a numeração oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10, número que voltou a ser assunto entre torcedores desde a convocação do atacante por Carlo Ancelotti.

A definição encerra uma das principais dúvidas antes do Mundial. Durante a ausência de Neymar na Seleção, Vinicius Júnior chegou a utilizar a camisa 10 em compromissos recentes da equipe. Rodrygo também vestiu o número em algumas oportunidades, mas ficou fora da Copa por lesão.

Com o retorno do craque, a camisa mais emblemática da Seleção volta ao seu dono das últimas temporadas. Vinicius Júnior seguirá com a camisa 7, enquanto Matheus Cunha, que também era apontado como possível candidato ao número 10, vestirá a tradicional camisa 9.

Convocado para sua primeira Copa do Mundo, Endrick utilizará a camisa 19. Outra novidade é Rayan, que recebeu o número 26. Entre os remanescentes da base do time, Casemiro permanece com a camisa 5, Marquinhos com a 4 e Raphinha com a 11.

A numeração já será utilizada nos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, os últimos compromissos antes da estreia brasileira no Mundial.

Numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

1 - Alisson 2 - Wesley 3 - Gabriel Magalhães 4 - Marquinhos 5 - Casemiro 6 - Alex Sandro 7 - Vinicius Jr. 8 - Bruno Guimarães 9 - Matheus Cunha 10 - Neymar Jr. 11 - Raphinha 12 - Weverton 13 - Danilo 14 - Bremer 15 - Léo Pereira 16 - Douglas Santos 17 - Fabinho 18 - Danilo Santos 19 - Endrick 20 - Lucas Paquetá 21 - Luiz Henrique 22 - Gabriel Martinelli 23 - Ederson 24 - Ibañez 25 - Igor Thiago 26 - Rayan