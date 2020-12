CBF desmembra rodadas do Brasileirão e Palmeiras terá quatro jogos em nove dias em janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou, nesta quarta-feira (30), mais quatro rodadas do Brasileirão 2020. Com um jogo atrasado diante do Corinthians para fazer, o Palmeiras terá um calendário 'insano' já no primeiro mês de 2021, inclusive com uma maratona de quatro jogos em um intervalo de nove dias.

O jogo de ida diante do River Plate ocorrerá no dia 05 (terça-feira), e o duelo diante do Sport está marcado para o dia 09 de janeiro (sábado). No dia 12 (terça), o Palmeiras recebe o River Plate no Allianz Parque, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Libertadores. Já no dia 15 (sexta-feira), o clube recebe o Grêmio no mesmo palco, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Três dias mais tarde, numa segunda-feira (18), será a vez do Verdão receber o seu maior rival, o Corinthians, também no Allianz Parque, para cumprir jogo atrasado da 28ª rodada. Logo após o Dérbi, o time de Abel Ferreira viaja para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo, no dia 21 (quinta-feira), e já embarca para Ceará para enfrentar o Vozão no dia 24 (domingo).

No dia 27 de janeiro (quarta), o Palmeiras também recebe o Vasco no Allianz Parque, para jogo remarcado da primeira rodada do Brasileirão. Quatro dias depois, no dia 31 (domingo), o clube teria que enfrentar o Botafogo em São Paulo, mas, caso o Verdão avance para a final da Libertadores, a rodada teria que ser adiada, uma vez que a grande decisão do torneio continental está marcada para o dia 30.