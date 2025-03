CBF decide pela demissão de Dorival Jr. do comando da seleção, diz jornalista

Após sofrer uma goleada para a Argentina, na última terça-feira (25), nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o técnico Dorival Júnior não será mais técnico da Seleção Brasileira. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, colunista do UOL. Segundo as informações, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu pela demissão do técnico e a decisão será formalizada em uma reunião na tarde desta sexta-feira (28).

De acordo com a publicação, o encontro é para uma conversa sobre o trabalho desenvolvido e para decidir o futuro do treinador, mas a saída do técnico já estaria decidida. No encontro, também estará o coordenador de seleções Rodrigo Caetano.

Além da derrota por 4 a 1 para a Argentina, a posição de Dorival Jr. ficou desgastada por conta da campanha nada convincente desde que assumiu o comando da Seleção.

Entre os fracassos está a eliminação nas quartas de final da Copa América, em 2021, quando a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Uruguai.

Além dos resultados, a CBF também não estaria satisfeita com a forma de trabalho do técnico.

Dorival foi anunciado como técnico da Seleção no dia 10 de janeiro. O objetivo era preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, mas a trajetória não tem sido bem vista. Ao todo, o técnico tem 16 jogos no comando do Brasil, sendo sete vitórias, sete empates e duas derrotas.