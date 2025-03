Rafinha, ex-Cruzeiro, tem rede invadida por argentinos após ser confundido com xará da seleção

O discurso de Raphinha à Romário TV antes da partida entre Argentina e Brasil - que aconteceu na terça-feira, e acabou em uma goleada histórica para a seleção albiceleste - continua repercutindo. O atacante do Barcelona, no entanto, não é o único que tem sofrido as consequências pelos comentários feitos. Também Rafinha, ex-Cruzeiro e Coritiba, compartilhou, nesta quarta, as mensagens que está recebendo de argentinos que confundem seu perfil nas redes sociais com o do outro jogador responsável pela polêmica.

O ex-meia compartilhou, por meio dos seus stories no Instagram, uma captura de tela que mostra algumas das várias provocações que torcedores argentinos mandaram. "Aí não, né. Os argentinos tudo me xingando depois da merda que você falou", escreveu Rafinha, mencionando o atleta com quem compartilha o nome.

Além das menções em outros stories, o jogador recebeu mensagens como "4 a 1, Rafinha, o que aconteceu?" e "muito blá blá blá". Em um outro vídeo, postado depois, Rafinha mostrou dezenas de conversas não lidas em suas redes. "Eu vou começar a falar para os árabes mandarem mensagem pros argentinos, porque os árabes são mais pesados que os argentinos", brincou.

VEJA MAIS



Em suas fotos, os comentários se dividem entre argentinos confusos e brasileiros que riem da situação. "O que aconteceu, amiguinho, está triste?", disse um torcedor, em espanhol. "Os argentinos achando que ele é o Raphinha do Barcelona", disse um brasileiro.

Ex-Cruzeiro e Coritiba, Rafinha também teve passagens por São Paulo, Portuguesa, Goiás e Al-Shabab. Em sua carreira, conquistou dois Campeonatos Mineiros, duas Copas do Brasil, um Campeonato Goiano, quatro Paranaenses, uma Série B do Brasileirão, uma Copa do Rei e uma Super Copa Saudita. Apesar disso, nunca jogou pela seleção brasileira, como Raphinha.