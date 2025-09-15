CBF aciona protocolo de concussão cerebral e Brazão deve desfalcar Santos contra o São Paulo Estadão Conteúdo 15.09.25 21h17 O goleiro Gabriel Brazão deverá desfalcar o time do Santos no clássico de domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Atlético-MG, neste domingo, terá de ficar cinco dias afastado dos treinamentos, segundo protocolo de concussão cerebral da CBF. Brazão também deverá ser submetido a exames detalhados. O médico responsável terá de responder a um questionário para informar o tratamento imposto ao jogador. Em uma bola cruzada na área, Brazão foi para a dividida e acabou levando a pior. O joelho de Igor Gomes bateu na testa do arqueiro. Após o choque, o local inchou e ele ficou com um 'galo' bem grande. Atendido pelos médicos, o jogador santista ainda seguiu na partida, mas logo depois, após sentir tonturas, caiu no gramado, sendo retirado de ambulância. Logo depois do incidente, o departamento médico do Santos informou que o estado de Brazão era estável, mas que ele seria levado ao hospital Mater Dei para exames médicos. Ele recebeu alta horas depois e retornou com a delegação para a Baixada Santista. Atlético-MG e Santos ficaram no empate de 1 a 1 na Arena MRV. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 25 pontos. O time paulista soma dois pontos a menos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Gabriel Brazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35