Catar vence Emirados Árabes, é 24ª seleção classificada e vai à segunda Copa do Mundo seguida

O Catar está de volta à Copa do Mundo. Depois de ter sediado o torneio em 2022, quando se tornou o país sede com a pior campanha em Mundiais, a seleção retorna ao principal palco do futebol mundial no próximo ano - dessa vez, com suas próprias forças. A equipe derrotou Emirados Árabes Unidos, que tinha a vantagem do empate, por 2 a 1 e conquistou 24ª vaga para o torneio a ser disputado no próximo.

Com isso, metade das seleções que estarão no Canadá, EUA e México em 2026 já são conhecidas. A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) definiu Doha, no Catar, como sede das partidas do Grupo A nessa quarta fase das Eliminatórias. Por isso, o estádio Jassim Bin Hamad, que não foi utilizado na Copa do Mundo de 2022, ficou repleto de catarianos nas arquibancadas, na esperança de disputar o Mundial pelo segundo ano consecutivo.

Depois de derrotar Omã na última rodada, os Emirados Árabes tinham a seu favor o empate. Começou o jogo classificado, independentemente do resultado, e também por isso adotou uma postura em campo para "queimar" o tempo e gastar o relógio. Nenhuma das seleções teve grandes chances de abrir o marcador e com poucas finalizações.

Assim como com Cabo Verde no dia anterior, Catar conseguiu furar o bloqueio defensivo no início do segundo tempo, a partir de uma bola aérea. Boualem Khoukhi, capitão e líder do elenco, encontrou espaço no meio da defesa de Emirados e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Khalid Eisa, destaque do Al-Ain. O gol que abriu o placar fez a torcida catariana atirar objetos em direção ao gramado, que também retardou o reinício da partida.

Atrás do marcador, os Emirados Árabes precisaram se lançar ao ataque em busca do empate, que garantiria a classificação à Copa do Mundo - a primeira desde 1990, quando ainda era comandada por Carlos Alberto Parreira. Nem a legião brasileira, formada por jogadores naturalizados como Lucas Pimenta, Erik, Marcos Meloni, entre outros, foi capaz de furar o bloqueio montado por Julen Lopetegui, ex-treinador de Espanha e Real Madrid.

Agora com a vantagem, o Catar jogou com o regulamento a seu favor. E em meio a "cera" dos jogadores e um duelo travado em campo, os donos da casa conseguiram chegar ao segundo gol da partida - novamente com a bola parada. Pedro Miguel, o Ró-Ró, se colocou na segunda trave e contou com a falha de Eisa para aumentar a festa dos catarianos.

Após o gol, o jogo ficou paralisado por cerca de quatro minutos, com o volume de objetos que voltaram a ser atirados em campo. Os jogadores do Emirados Árabes, para acelerar o reinício, retiraram copos e bandeiras que encheram o gramado do estádio em Doha. E que seguiu dessa forma até o apito final

Na reta final, os Emirados Árabes ainda tiveram esperança de chegar a um empate, após a expulsão de Tarek Salman. Com os atrasos no reinício do jogo, o árbitro da partida sinalizou com 15 minutos de acréscimo. O tempo permitiu que Sultan Adil, que entrou no segundo tempo, diminuísse a vantagem dos donos da casa. A pressão nos últimos minutos, no entanto, não foi suficiente para que Emirados Árabes chegasse ao empate e, consequentemente, conquistasse a vaga.

Lopetegui, que em 2018 deixou o comando da Espanha às vésperas do Mundial da Rússia, para assumir o Real Madrid, disputará sua primeira Copa do Mundo em 2026. O Catar se junta a Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão, que já haviam garantido a vaga após a terceira fase das Eliminatórias.

Sem chances de garantir a vaga direta à Copa do Mundo, os Emirados Árabes Unidos terão de disputar a quinta fase das Eliminatórias da Ásia, que definirá uma seleção para a repescagem internacional da Fifa. A outra postulante à vaga virá do derrotado no confronto entre Arábia Saudita e Iraque, que acontece ainda nesta quarta-feira.