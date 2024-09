Castanhal Esporte Clube se prepara para o centenário

No dia 7 de setembro, sábado, o Castanhal Esporte Clube comemora 100 anos de fundação e a diretoria do clube preparou uma programação especial que inicia neste domingo, 01, com a venda das camisas oficiais do aniversário, na lojinha do clube que fica localizada no Centro de Treinamento, bairro do Caiçara.

VEJA MAIS

No próximo domingo, 08, acontece a Corrida do Centenário com oito quilômetros de percurso com largada e chegada dentro do CT do Castanhal Esporte Club, às 6h da manhã. O valor da premiação é de 2 mil reais que será dividido entre os três primeiros lugares, além de medalhas. Mais de 200 atleta estão inscritos para a competição.

Nos dias 20, 21 e 22 de setembro será realizada a 1ª Copa Japiim para as categorias de 15 a 17 anos. Mais de mil atletas estão inscritos de times da região nordeste do estado, além de Remo e Paysandu. Como explica o diretor do Castanhal, Helinho Júnior.

“Vamos reunir atletas não só dos municípios vizinhos como também os da capital paraense. Será uma grande competição que vai movimentar a garotada de 15 a 17 anos de idade. Já temos mais mil atletas inscritos para participar da 1ª Copa Japiim”, contou o dirigente do clube.

Durante o campeonato várias homenagens serão feitas a ex jogadores, ex dirigentes e a personalidades de Castanhal.

Sobre o CT

O Centro de Treinamento do Japiim passará por obras de infraestrutura que serão anunciadas durante a cerimônia de abertura da 1ª Copa Japiim.

“Além das homenagens que faremos as personalidades do clube, teremos ainda a divulgação das novidades em relação a infraestrutura do clube. Em breve o CT passará por obras. Tudo será apresentado à imprensa, torcida e patrocinadores do clube”, disse Helinho Júnior.

O CT do Japiim tem uma área de 145 mil metros quadrados. Possui 5 campos, sendo um com as medidas oficiais para jogos, academia de ginástica, alojamento para 50 pessoas, cozinha industrial, três vestiários, lojinha com produtos oficiais do time e cabine para imprensa.

Camisa branca

Para o centenário o clube preparou três novas camisas nas cores branca amarela e preta. Sendo que a branca terá detalhes com os símbolos da causa dos autista e metade do valor vendido será revertido para a Associação de pais e amigos de autistas de Castanhal e região.

“O valor da camisa branca que faz homenagem também a causa autista está custando 150 reais e metade desse valor vai para essa associação”, observou Helinho Júnior.