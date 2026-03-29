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Casemiro abre mão de oferta milionária do Al-Nassr e se aproxima do Inter Miami, diz jornal

Estadão Conteúdo

Casemiro está perto de acertar o seu novo destino após o final da temporada 2025/26. Segundo o jornal espanhol Diario As, o volante do Manchester United e da seleção brasileira se aproximou de uma transferência para o Inter Miami, equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos.

O acordo entre Casemiro e o time norte-americano ainda não foi sacramentado, mas as conversas recentes avançaram de forma positiva. O clube busca um substituto para o espanhol Sergio Busquets, que se aposentou dos gramados no início do ano.

De acordo com o veículo, o brasileiro teria recusado uma oferta milionária do Al-Nassr, equipe saudita onde atua Cristiano Ronaldo. A escolha foi pautada na possibilidade de jogar ao lado de Messi e na preferência da família em viver na Flórida, onde o meio-campista possui uma casa.

O volante também recebeu uma proposta para renovar o seu contrato com o Manchester United, mas optou por encerrar sua trajetória na Inglaterra depois da disputa da Copa do Mundo.

"Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber quando dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil", escreveu Casemiro em publicação nas redes sociais postada em janeiro.

O volante de 34 anos está no time de Manchester desde 2022. Lá, ele já realizou 155 partidas, tendo anotado 24 gols e 14 assistências.

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