Casemiro abre mão de oferta milionária do Al-Nassr e se aproxima do Inter Miami, diz jornal Estadão Conteúdo 29.03.26 15h52 Casemiro está perto de acertar o seu novo destino após o final da temporada 2025/26. Segundo o jornal espanhol Diario As, o volante do Manchester United e da seleção brasileira se aproximou de uma transferência para o Inter Miami, equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos. O acordo entre Casemiro e o time norte-americano ainda não foi sacramentado, mas as conversas recentes avançaram de forma positiva. O clube busca um substituto para o espanhol Sergio Busquets, que se aposentou dos gramados no início do ano. De acordo com o veículo, o brasileiro teria recusado uma oferta milionária do Al-Nassr, equipe saudita onde atua Cristiano Ronaldo. A escolha foi pautada na possibilidade de jogar ao lado de Messi e na preferência da família em viver na Flórida, onde o meio-campista possui uma casa. O volante também recebeu uma proposta para renovar o seu contrato com o Manchester United, mas optou por encerrar sua trajetória na Inglaterra depois da disputa da Copa do Mundo. "Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber quando dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil", escreveu Casemiro em publicação nas redes sociais postada em janeiro. O volante de 34 anos está no time de Manchester desde 2022. Lá, ele já realizou 155 partidas, tendo anotado 24 gols e 14 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Casemiro Inter Miami Al-Nassr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 futebol feminino Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato 29.03.26 14h35 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32