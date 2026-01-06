Casares respira com parecer favorável no Conselho Consultivo do São Paulo em meio a escândalos Estadão Conteúdo 06.01.26 19h37 Julio Casares ganhou apoio a partir do parecer emitido pelo Conselho Consultivo do São Paulo nesta terça-feira. O grupo de notáveis do clube se reuniu como parte do processo que pede o afastamento do presidente. A reunião ocorreu no escritório de Ives Gandra Martins, que integra o conselho. Casares pôde apresentar sua defesa diante das acusações que compunham o pedido de impeachment, assinado por 57 conselheiros. O grupo também analisou parte da investigação policial revelada por meio de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). São apontadas movimentações sem lastro de origem do dinheiro em quantia que chegaria a R$ 11 milhões. O Conselho Consultivo disse que "as acusações carecem de provas materiais, especificamente contra o presidente, que alegou inocência". O parecer argumenta que um processo de impeachment pode ter base jurídica, mas a decisão final é de cunho político. "Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material ou de comportamento que já não tenha sido, habitualmente, utilizado na direção do clube, (o conselho) entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há elementos de prova material para justificar um parecer favorável ao impeachment presidencial", diz o parecer. A conclusão não é determinante para o processo de afastamento. A partir do encontro desta terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres Abreu Júnior, convoca uma reunião extraordinária em que Casares terá a oportunidade de se defender. Depois disso, ocorre a votação dos conselheiros. Para que seja aprovado, é preciso que haja voto favorável de maioria qualificada, dois terços do Conselho (171 votos dos 255 possíveis). Isso iria impor um afastamento provisório do presidente. Se Casares for afastado, ele é também banido do clube. Já em caso de renúncia, ele se mantém no Conselho Consultivo. Essa última situação é semelhante ao que viveu o ex-presidente Carlos Miguel Aidar. Em 2015, ele deixou o cargo, sob acusações de desviar recursos do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São paulo FC Julio Casares Conselho consultivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33