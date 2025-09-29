Casares pede desculpas à torcida do São Paulo, mas faz alerta: 'Processo difícil' Estadão Conteúdo 29.09.25 20h57 O presidente do São Paulo, Julio Casares, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira para se dirigir à torcida em meio à turbulência vivida pelo clube. Em texto publicado no Instagram, o dirigente pediu desculpas pelo momento e reconheceu as frustrações causadas pela eliminação nas quartas de final da Libertadores, diante da LDU. "Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo", escreveu o mandatário, destacando o peso do resultado e o impacto direto no torcedor. A mensagem surge em meio a protestos ocorridos nos arredores do MorumBis antes da partida contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Faixas e cartazes pediram a renúncia de Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Outros dirigentes, como Nelson Ferreira e Fernando Bracalle, também foram citados nas manifestações. Casares aproveitou para ressaltar o processo de reestruturação financeira que vem sendo conduzido. "Vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o clube", afirmou o presidente. Os protestos tiveram ainda críticas à venda de jogadores das categorias de base, além de cânticos direcionados ao elenco. Em determinado momento, uma das lideranças organizadas pediu que o foco permanecesse apenas na diretoria, centralizando as cobranças na gestão. Apesar do cenário conturbado, Casares afirmou que a equipe segue comprometida em buscar resultados. "Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos", escreveu. O dirigente encerrou sua mensagem reforçando confiança em dias melhores. "Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza que do outro lado dessa travessia o São Paulo sairá mais forte", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Julio Casares COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08