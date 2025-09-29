Capa Jornal Amazônia
Casares pede desculpas à torcida do São Paulo, mas faz alerta: 'Processo difícil'

Estadão Conteúdo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira para se dirigir à torcida em meio à turbulência vivida pelo clube. Em texto publicado no Instagram, o dirigente pediu desculpas pelo momento e reconheceu as frustrações causadas pela eliminação nas quartas de final da Libertadores, diante da LDU.

"Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo", escreveu o mandatário, destacando o peso do resultado e o impacto direto no torcedor.

A mensagem surge em meio a protestos ocorridos nos arredores do MorumBis antes da partida contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Faixas e cartazes pediram a renúncia de Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Outros dirigentes, como Nelson Ferreira e Fernando Bracalle, também foram citados nas manifestações.

Casares aproveitou para ressaltar o processo de reestruturação financeira que vem sendo conduzido. "Vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o clube", afirmou o presidente.

Os protestos tiveram ainda críticas à venda de jogadores das categorias de base, além de cânticos direcionados ao elenco. Em determinado momento, uma das lideranças organizadas pediu que o foco permanecesse apenas na diretoria, centralizando as cobranças na gestão.

Apesar do cenário conturbado, Casares afirmou que a equipe segue comprometida em buscar resultados. "Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos", escreveu.

O dirigente encerrou sua mensagem reforçando confiança em dias melhores. "Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza que do outro lado dessa travessia o São Paulo sairá mais forte", completou.

futebol

São Paulo

Julio Casares
