Casagrande rebate Romário: 'Seu modo de agir continua o mesmo, antidemocrático' Estadão Conteúdo 26.03.26 12h48 O ex-jogador Walter Casagrande respondeu às declarações de Romário e elevou o tom do debate público entre os dois. Em publicação feita nas redes sociais, o comentarista criticou a postura do senador e afirmou que o ex-atacante mantém uma forma de agir que, segundo ele, é contrária aos princípios democráticos. No vídeo, Casagrande explicou que raramente responde a críticas pessoais, mas abriu exceção desta vez por considerar o tema relevante. O comentarista relembrou uma entrevista concedida anteriormente, na qual questionou a ausência de perguntas sobre política a Romário, destacando que ele ocupa atualmente o cargo de senador da República. "Eu nunca respondi ninguém, mas hoje eu vou responder porque é importante, sabe? De manhã eu dei uma entrevista e falei que, quando entrevistam o Romário, ninguém pergunta sobre política, só sobre futebol. E o cara é senador da República. E que faz tempo que eu não via ele no Senado. Ele respondeu que está 121 dias de licença, que isso é legal e que faz parte do processo. Tá certo, ok, é legal, faz parte do processo, pode jogar futebol onde quiser, você tá de licença. Mas, como senador da República...", iniciou. Na sequência, Casagrande defendeu o papel da imprensa e da população em questionar figuras públicas que exercem cargos políticos, independentemente da trajetória no futebol. "A imprensa tem o direito de fazer perguntas sobre política pra você. E ele veio com as respostas de sempre. Ele sempre respondeu da mesma maneira. Ele tenta desqualificar, desmoralizar, ridicularizar a pessoa que fez a crítica para tentar desqualificar a opinião. Então é, 'Casagrande jogou onde? Casagrande calado é um filósofo, é um poeta. Casagrande fez gol em quem? Foi campeão do quê?' Uma resposta sem conteúdo, sem argumento e fora do contexto da situação", apontou. "Então, Romário, o seu hábito é sempre tentar censurar quem te critica. E nós vivemos uma democracia. E pelo seu comportamento você entende muito pouco de democracia. Você deveria estudar um pouco mais o que é uma democracia. Porque eu... Não fiz sua crítica como jogador de futebol. Você pode achar que eu fui bom, ruim, que eu fui campeão, eu não fui", continuou Casagrande. Por fim, o ex-jogador reforçou que suas críticas não estão relacionadas à carreira esportiva de Romário, mas sim à atuação política do senador. Ele também destacou que a cobrança por parte da sociedade é legítima. "Isso pouco importa, porque a minha crítica, a minha cobrança é como cidadão brasileiro. Como todos os cidadãos brasileiros, cidadãs, têm o direito de cobrar os políticos, porque o salário que vocês recebem é da gente. Nós votamos em vocês, vocês são eleitos e tem que responder para o povo brasileiro. Então, assim como eu, qualquer outro cidadão ou cidadã tem esse direito de fazer crítica e cobrar. Então, Romário, o seu modo de agir continua o mesmo antidemocrático em cima de tentar censurar quem te critica", concluiu. ENTENDA A TROCA DE FARPAS Romário respondeu nesta quarta-feira, 25, algumas críticas feitas por Casagrande sobre sua participação em um jogo de showbol na última terça, 24. A manifestação foi feita através de uma publicação nas redes sociais. "De tempos em tempos vem o Casagrande falar mal de mim. Do nada. Nunca ganhou nada de importante, foi meia boca pra c****** e até hoje tenta lacrar com o meu nome. Não entende p**** nenhuma de futebol, muito menos de política. Inveja é uma merda mesmo. Esse, calado, é mais do que um poeta: é um filósofo", disparou o carioca de 60 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Casagrande Romário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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