Carrasco da seleção defende Vini Jr. e diz: 'Recebi 4 mil ameaças de morte da Argentina' Estadão Conteúdo 25.02.26 11h17 Uma semana depois de denunciar novos insultos racistas na Europa, Vinicius Júnior volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Benfica, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League. Fora das quatro linhas, porém, o episódio segue repercutindo e ganhou um novo capítulo com a manifestação de Wesley Sneijder, ex-jogador da Inter de Milão, do Real Madrid e da seleção holandesa. O ex-meia comentou o caso envolvendo o argentino Gianluca Prestianni, acusado por Vinicius de esconder a boca com a camisa para proferir ofensas racistas durante a partida de ida, em Lisboa. O jogador do Benfica foi suspenso provisoriamente pela Uefa enquanto o episódio é investigado e não estará em campo no duelo decisivo em Madri. Durante participação no programa Rondo, da emissora holandesa Ziggo Sport, Sneijder foi direto ao avaliar a situação: "Ficou claro que ele sabia que havia cometido um erro grave. Acho que haverá consequências", afirmou. A defesa pública a Vinicius, no entanto, teve um preço alto. Sneijder revelou ter sido alvo de uma enxurrada de ataques virtuais, principalmente vindos da Argentina, após se posicionar sobre o caso. "É uma situação terrível. Recebi 4 mil ameaças de morte da Argentina na semana passada por expressar minha opinião. Todos têm direito à sua opinião. Aqueles que me ameaçam também têm uma opinião. Eu também tenho uma opinião baseada no que vejo", revelou. Dentro de campo, o Real Madrid entra em vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol do camisa 7 brasileiro. Um empate contra o Benfica basta para o clube merengue avançar às oitavas de final da competição continental.