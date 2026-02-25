Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Carrasco da seleção defende Vini Jr. e diz: 'Recebi 4 mil ameaças de morte da Argentina'

Estadão Conteúdo

Uma semana depois de denunciar novos insultos racistas na Europa, Vinicius Júnior volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Benfica, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League. Fora das quatro linhas, porém, o episódio segue repercutindo e ganhou um novo capítulo com a manifestação de Wesley Sneijder, ex-jogador da Inter de Milão, do Real Madrid e da seleção holandesa.

O ex-meia comentou o caso envolvendo o argentino Gianluca Prestianni, acusado por Vinicius de esconder a boca com a camisa para proferir ofensas racistas durante a partida de ida, em Lisboa. O jogador do Benfica foi suspenso provisoriamente pela Uefa enquanto o episódio é investigado e não estará em campo no duelo decisivo em Madri.

Durante participação no programa Rondo, da emissora holandesa Ziggo Sport, Sneijder foi direto ao avaliar a situação: "Ficou claro que ele sabia que havia cometido um erro grave. Acho que haverá consequências", afirmou.

A defesa pública a Vinicius, no entanto, teve um preço alto. Sneijder revelou ter sido alvo de uma enxurrada de ataques virtuais, principalmente vindos da Argentina, após se posicionar sobre o caso.

"É uma situação terrível. Recebi 4 mil ameaças de morte da Argentina na semana passada por expressar minha opinião. Todos têm direito à sua opinião. Aqueles que me ameaçam também têm uma opinião. Eu também tenho uma opinião baseada no que vejo", revelou.

Dentro de campo, o Real Madrid entra em vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol do camisa 7 brasileiro. Um empate contra o Benfica basta para o clube merengue avançar às oitavas de final da competição continental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions

Real Madrid

Vini Jr.

Sneijder
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026

Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno

25.02.26 11h48

futebol

Médico do Remo explica ausência de Diego Hernández contra o Internacional

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Futebol

E agora, Osorio cala ou arma os críticos?

25.02.26 10h53

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

perda

Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos

Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias

25.02.26 8h53

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

Futebol

Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A

Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela

25.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda