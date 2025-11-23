Carol leva o bronze no Mundial de vôlei de praia e festeja prisão de Bolsonaro: 'Dia incrível'

No confronto brasileiro na disputa do terceiro lugar do torneio feminino do Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Adelaide, na Austrália, Carol Solberg e Rebecca levaram a melhor sobre Thâmela e Vic, na madrugada deste domingo, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 22/20. Assim, a dupla encerrou a competição com a medalha de bronze, a única do Brasil na edição deste ano da competição.

Após a partida, Carol comemorou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Sim, é um dia incrível para mim, estou muito feliz. Também foi um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da nossa história. Bolsonaro está preso, e isso é tão importante que a gente celebre. Estou tão orgulhosa de ter esse registro agora. Eu nunca consegui acreditar que tivemos um presidente como ele", disse, em inglês, antes de completar em português: "Vamos comemorar! Bolsonaro na cadeia, galera!"

A atleta de 38 anos, que costuma a se posicionar abertamente sobre suas preferências políticas, já enfrentou críticas e uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em 2020, por ter gritado "Fora, Bolsonaro!" durante uma entrevista na quadra no Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Na ocasião, ela foi multada e, mais tarde, absolvida.

Na partida deste domingo, a dupla formada por Thâmela e Vic, líder do ranking feminino da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), conseguiu manter equilibrado um duelo cheio de ralis, mas prevaleceram os saques agressivos de Carol e os bloqueios de Rebecca na briga por medalha.

As duas duplas brasileiras remanescentes haviam sido derrotadas nas semifinais. Na decisão, entre suas algozes, as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova derrotaram as americanas Taryn Brasher e Kristen Nuss por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 15/21 e 15/11, e se sagraram campeãs mundiais pela primeira vez.

Atuais campeãs olímpicas e medalhistas de prata na última edição do Mundial, em 2023, no México, Duda e Ana Patrícia desistiram do torneio antes da partida das oitavas de final, por causa de lesão.

No masculino, os campeões olímpicos David Ahman e Jonatan Hellvig, que chegaram a ser derrotados por duas duplas brasileiras na fase de grupos, passaram pelos também suecos Jacob Hölting Nilsson e Elmer Andersson por 2 sets a 0, parciais de 25/23 e 21/19, e ficaram com o título inédito após o vice no México, em 2023. Evandro e Arthur Lanci tiveram a melhor classificação entre os representantes do Brasil no masculino, em quinto lugar, após a eliminação diante dos campeões nas quartas de final.

Recordista de medalhas, com 35 peças, e principal vencedor do Campeonato Mundial, com 13 ouros somados no masculino e no feminino, o Brasil chegou ao topo do pódio pela última vez em 2022, em Roma, com Ana Patrícia e Duda. No masculino, o último ouro veio em Viena, na Áustria, em 2017, com Evandro e André.