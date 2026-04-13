Carlos Queiroz assume seleção de Gana confiante: 'Respeito à sua história e crença no futuro' Estadão Conteúdo 13.04.26 19h06 A seleção de Gana já tem um novo comandante para a Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. Trata-se do experiente português Carlos Queiroz, de 73 anos, que foi o escolhido par a vaga do demitido Otto Addo. "O Conselho Executivo da Associação de Futebol do Gana, em conjunto com todas as partes interessadas, nomeou Carlos Queiroz como treinador principal da seleção nacional principal, os Black Stars", anunciou a Federação de Gana. "O ex-técnico do Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irã comandará a campanha de Gana na Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos." O novo técnico dos Black Stars, como é chamada a esquadra ganesa, se disse bastante grato com o convite e não escondeu sua satisfação e entusiasmo com o acordo para estar em nova Copa do Mundo. "É com profunda gratidão, responsabilidade e humildade que abraço este novo capítulo com a seleção nacional de futebol do Gana. O futebol me proporcionou uma vida inteira de desafios, aprendizados e jornadas inesquecíveis, por todo o mundo. Hoje, aceito esta missão com a mesma paixão e comprometimento que me guiaram ao longo da minha carreira", comemorou o treinador português. O entusiasmado comandante foi só elogios à nova 'missão'. "Gana é uma nação de talento, orgulho e alma futebolística. Chego com respeito pela sua história e crença no seu futuro. Juntos, com união, disciplina e ambição, trabalharemos para honrar as expectativas de uma grande nação do futebol", destacou. "Isto não é apenas mais um trabalho, é uma missão. E estou pronto para dedicar tudo da minha experiência e conhecimento, mais uma vez, a serviço do esporte e da alegria do povo." A seleção está no Grupo L e sua estreia na copa do Mundo ocorre no dia 17 de junho (20h de Brasília) diante do Panamá, o rival mais tranquilo da chave. Depois, os africanos terão compromissos duros contra as europeias Inglaterra (dia 23) e Croácia (27). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Gana Carlos Queiroz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31