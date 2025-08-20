Carlos Miguel treina com o grupo e Abel ajusta marcação do Palmeiras por vaga na Libertadores Estadão Conteúdo 20.08.25 14h32 Com uma ampla vantagem para se garantir à próxima etapa da Libertadores, o Palmeiras finalizou a sua preparação para o confronto com o Universitário, do Peru, que acontece nesta quinta. O recém-contratado goleiro Carlos Miguel participou pela primeira vez do treinamento integrado com o grupo e os ajustes na marcação foram o destaque da atividade desta quarta-feira. Em mais de 1h30 de atividades, o elenco realizou um treino técnico de marcação em espaço curto e, na sequência, jogos em campo reduzido com times de cinco jogadores. Após vencer o confronto de ida das oitavas de final, em Lima, por 4 a 0, os palmeirenses têm uma larga vantagem para confirmar sua permanência no torneio (se classificam mesmo com derrota por três de diferença). Diante deste cenário, o treinador e sua comissão técnica estudam a possibilidade de poupar os titulares mais desgastados e mandar a campo um time misto para enfrentar o rival peruano. Carlos Miguel realizou um trabalho específico para os goleiros com os preparadores da posição no campo anexo e depois se integrou ao grupo para o restante da movimentação. Como não está regularizado, ele não poderá atuar pelo jogo de volta das oitavas. O lateral-direito Khellven, que fez o seu primeiro jogo pelo clube na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, comentou a importância de encarar os peruanos no estádio palmeirense. "A energia do Allianz Parque é a melhor possível. Estamos nos preparando muito bem durante a semana para fazer uma grande apresentação nesta quinta-feira", comentou o jogador, que já atuou por alguns minutos contra o Ceará na arena palmeirense. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos e liderança isolada do Grupo G com 18 pontos, a equipe de Abel Ferreira vai em busca da oitava vitória na Libertadores nesta edição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras Khellven COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 Será? Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local 20.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25