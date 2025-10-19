Carlos Miguel ganha titularidade no Palmeiras e estreia em 'final' contra o Flamengo Estadão Conteúdo 19.10.25 13h12 Carlos Miguel fará sua estreia como titular do Palmeiras em "final" antecipada entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro neste domingo. Após lesão de Weverton na mão direita, o goleiro mais caro da história alviverde foi escolhido por Abel Ferreira para o duelo com o Flamengo, pela 29ª rodada no Maracanã, a partir das 16h. Em agosto, o Palmeiras pagou pagou 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atleta de 26 anos e 2,04 metros. Identificado com o Corinthians, clube pelo qual chegou a ser titular sob o comando de António Oliveira no início de 2024, ainda não havia estreado em sua nova casa, no Allianz Parque. "É um momento muito especial pra mim. Tenho trabalhado todos os dias esperando pela minha chance e ela chegou num jogo grande, num momento importante da temporada. Sei da responsabilidade que é defender o Palmeiras, ainda mais num confronto como esse, mas estou preparado. Vou fazer o que sempre fiz: jogar com seriedade, foco e respeito à camisa. É hora de ajudar o time e retribuir a confiança de todo mundo que acreditou em mim", declarou o goleiro. Weverton corre contra o tempo para retornar ainda em 2025, para a reta final do Campeonato Brasileiro e Libertadores. A depender do desempenho de Carlos Miguel, a tendência é de que o goleiro, que chegou a ser terceira opção de Abel Ferreira neste ano, seja mantido à frente da meta alviverde. "Os outros dois (Weverton e Lomba) estão à frente pelos jogos e pelo ritmo que têm. Temos agora três goleiros muito bons. Agora que está aqui, vai começar a treinar e vamos ver. Não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que mostrar", afirmou o treinador português em agosto deste ano. Carlos Miguel teve poucas oportunidades na temporada 2024/2025 no Nottingham Forest. Por isso, mesmo após ter feitos "juras de amor" ao Corinthians ao longo do último ano, optou por retornar ao futebol brasileiro e defender o Palmeiras. Independentemente do resultado, o Palmeiras continuará na liderança do Campeonato Brasileiro após a partida contra o Flamengo. Três pontos separam as equipes na tabela (61 e 58, respectivamente), mas a equipe de Abel Ferreira tem a vantagem do número de vitórias sobre o rival. 