Carlos Miguel chega ao Palmeiras e destaca desafio: 'Futebol nunca espera o dia de amanhã' Estadão Conteúdo 17.08.25 10h18 Recém-chegado a São Paulo para iniciar sua trajetória no Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel mostrou confiança e serenidade ao falar sobre o novo desafio. Aos 26 anos, o ex-Corinthians desembarcou na manhã deste domingo e destacou que encara com naturalidade as mudanças na carreira. "Futebol é assim. O futebol nunca espera o dia de amanhã. O jogador de futebol tem que estar preparado para todas as adversidades da vida. Vejo isso como uma coisa normal", afirmou ao ge. O atleta, que retorna ao Brasil após passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, ressaltou a alegria em defender o clube alviverde. Em suas primeiras palavras como reforço, deixou claro o entusiasmo pelo que está por vir. "Estou feliz de voltar ao Brasil e para o Palmeiras. Agora é fazer exames. Estou empolgado para essa temporada e a próxima. Estou muito motivado", disse. Carlos Miguel também falou sobre a disputa natural pela posição de goleiro, tratando o tema com profissionalismo e respeito. Para ele, mais do que competição, o dia a dia de trabalho será fundamental para ajudar o clube a seguir em busca de conquistas. "Não é uma disputa. É dia a dia de trabalho, e tudo em prol do Palmeiras. Quem estiver melhor irá jogar, Abel quem irá decidir", destacou. O goleiro fez questão de enaltecer Weverton, referência na posição do Palmeiras. Para Carlos Miguel, dividir o vestiário com um atleta consagrado é motivo de aprendizado. "Weverton ganhou milhões de títulos, é exemplo e ídolo. Estou muito feliz de trabalhar com um cara desse", ressaltou. O Palmeiras investiu 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,3 milhões) para contratar Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest. O acordo ainda prevê bônus por metas a serem cumpridas pelo atleta ao longo de sua passagem pelo clube. A negociação foi considerada uma oportunidade pelo departamento de futebol, já que o goleiro não estava nos planos do time inglês para a temporada. Revelado pelo Internacional e com passagem marcante pelo Corinthians, onde chegou a assumir a titularidade em 2024, Carlos Miguel teve curta experiência na Inglaterra. No último ano, atuou em apenas três partidas oficiais pelo Nottingham Forest, antes de aceitar o desafio de retornar ao Brasil para defender o Palmeiras.