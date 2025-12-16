Carlomagno diz que proibiu cessão de camarote do São Paulo e nega ter recebido dinheiro

Marcio Carlomagno, superintendente geral do São Paulo, citado em um áudio que revelou esquema de comercialização clandestina de camarote do MorumBis em dias de shows, deu a sua versão sobre o episódio nesta segunda-feira.

O caso foi veiculado em reportagem do Ge. Em entrevista concedida em uma sala do estádio são-paulino, ele demonstrou sua indignação. "Meu sentimento é de revolta e tristeza. Basicamente é isso. Meu sentimento é esse hoje", afirmou Carlomagno acompanhado de dois advogados do departamento jurídico do clube e ainda dois profissionais da equipe de comunicação.

O áudio revela esquema de diretores do São Paulo para a venda ilegal de um espaço no estádio tricolor na apresentação da cantora colombiana Shakira.

Segundo informações do GE, Douglas Schwartzmann, diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares e diretora feminina, cultural e de eventos, disseram que a utilização do camarote foi feita de maneira "não normal" e que "todo mundo ganhou" com o caso.

"Não ganhei dinheiro. A única coisa que ganhei foi um grande problema para a gente resolver", disse.

Carlomagno afirmou, na entrevista, que disponibilizou o camarote da presidência à Diretora Feminina, a pedido de Mara Casares, mas afirmou que ela não tinha autorização para comercializar o local.

Ele disse que descobriu a comercialização ainda no dia do show por causa de uma confusão sobre ingressos com a empresa que havia adquirido o espaço. Por conta desse fato, proibiu a cessão daquele camarote nos outros eventos que aconteceram no MorumBis em 2025.

O superintendente disse à reportagem que o seu nome foi relacionado pelos diretores na gravação de forma indevida e afirmou que nada do que foi publicado até o momento implica em deixar a sua função no clube.

"Sou um funcionário de carreira aqui. Não sou um ente político. Sou um funcionário de alto escalação que vem trabalhando de forma incessante, insana para que o São Paulo consiga o superávit, chegue a uma receita deu 1 bilhão e diminua o endividamento. Fizemos varias ações para que o clube melhorasse a governança. Se, em algum momento, algo respingar em mim diretamente, eu sou o primeiro a pedir a licença do cargo. Mas, no momento, não tem. É um áudio em que eu sou citado, não vou nem falar que sou vitima, porque vitima é o São Paulo. Mas é um áudio no qual eu sou citado e tenho o entendimento que usaram meu nome como ferramenta de pressão", afirmou.