Carajás é goleado pelo São Bento e está fora da Copinha

O Carajás perdeu para o São Bento-SP neste sábado (11), no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), em jogo válido pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha. O time paraense foi goleado por 4 a 0 e deu adeus à competição. Os gols da partida foram marcados por Giovani, Eduardo, Ronnaldy e Kalleby, que marcou contra.

Com o resultado, o Pará se despede do torneio sem nenhum time avançando para a segunda fase. O Carajás era a única equipe paraense que chegou na última rodada com chances de classificação. Mas, com a derrota, volta para casa.

Os dois primeiros gols da equipe paulista foram marcados no primeiro tempo. Mesmo sem tanta dominância, o São Bento se mostrou eficiente nas oportunidades claras de ataque e fez 2 a 0. Na volta do intervalo, o Carajás não conseguiu reagir e os adversários aproveitaram a oportunidade e fizeram mais dois. Ao final da partida, o Bentão venceu por 4 a 0.

O Gavião Real encerra sua participação na última colocação do grupo 25, que ainda conta com Fortaleza e Ituano-SP, com apenas um ponto. A equipe do interior do Pará arrancou um empate na primeira rodada contra o Tricolor de Aço.

Na competição, o Pará era representado pelo time da base da Tuna Luso, que não conseguiu pontuar na disputa, pelo Capitão Poço, terceiro colocado do grupo 4, e pelo Carajás, todos já eliminados da competição.