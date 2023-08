Cantora Rebecca e Matheuzinho, do Flamengo, trocam beijos em festa de Gabigol

Em um evento repleto de celebridades, ocorrido na última terça-feira (29), o clima de romance veio à tona com os registros de afetuosos momentos entre a cantora Rebecca e o jogador Matheuzinho, do Flamengo, durante a festa de aniversário do amigo Gabigol.

As câmeras não perderam os abraços calorosos e trocas de carinho entre Rebecca e o atleta do time rubro-negro, conforme compartilhado pela página "Condomínio da Maria fifi" no Instagram. A cena ganha destaque após a recente notícia do término do relacionamento da cantora com o empresário Lucas Godinho, ocorrido no mês de julho. Um relacionamento que durou quase três anos e passou por uma separação no final de 2022, sendo reatado após quatro meses em fevereiro de 2023.

Ao comunicar o término, Rebecca afirmou: "Compartilhamos aprendizados mútuos, mas chegou o momento de seguirmos por caminhos distintos", respondendo a um seguidor por meio de suas histórias no Instagram.

Matheuzinho, meia-lateral do Flamengo, já havia sido reconhecido como um dos mais próximos amigos de Gabigol no cenário futebolístico. O camisa 10 do Flamengo mencionou anteriormente ter poucos amigos no meio esportivo, tornando o relacionamento com Matheuzinho ainda mais significativo como sua amizade mais íntima.