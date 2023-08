Ex-Corinthians e Flamengo, goleiro do Santa Rosa é sondado por time do Acre; jogador comenta

O goleiro Felipe, de 39 anos, que atualmente defende o Santa Rosa, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paraense, está sendo sondado pelo Rio Branco-AC. Segundo informações publicadas pelo ge do Acre, o arqueiro ex-Corinthians e Flamengo seria o primeiro grande reforço do Estrelão para a temporada de 2024.

"Estou conversando com ele. É possível, não só ele como mais jogadores com patamar dele estou conversando também", afirmou o diretor de futebol e marketing do Rio Branco-AC, Richard Carvalho.

Felipe tem ampla história no futebol. Começou nas divisões de base do Vitória, em 2002, até alçar o time profissional em 2004. A partir daí a carreira do arqueiro deslanchou e o levou para os maiores clubes do Brasil. Antes, no entanto, esteve na Seleção Brasileira sub-17, onde conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17. Já no Corinthians venceu a Série B, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, título que também repetiu no Flamengo.

Jogador nega proposta

Em contato com a reportagem de O Liberal, Felipe disse que não recebeu nenhuma proposta do Rio Branco-AC. Segundo ele, houve apenas uma troca de mensagens entre ele e o dirigente do Estrelão. Apesar disso, o jogador disse que está focado na disputa da Segundinha pelo Santa Rosa.

"Um diretor me mandou mensagem e só. Eu realmente fui procurado, mas não passou disso. Conversas como essa sempre aparecem, mas eu estou focado nos desafios de agora, no Santa Rosa, e na briga pelo acesso", disse.