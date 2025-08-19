Cano sofre entorse no joelho direito e vira desfalque do Fluminense na Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 19.08.25 12h43 O atacante Germán Cano se tornou o mais novo problema do técnico Renato Gaúcho, não só para o jogo desta terça-feira, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, no Rio, mas para os próximos compromissos do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Autor de três gols nos últimos dois jogos da equipe no Nacional, o centroavante teve diagnosticada uma entorse no joelho direito e sequer será relacionado para a partida de volta das oitavas de final do torneio continental, contra o adversário colombiano. A informação foi divulgada pela FluTV News. Esta é a segunda vez que o jogador enfrenta um problema no joelho. Em abril, o argentino sofreu uma lesão no ligamento colateral medial em duelo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Renato adotou um rodízio no ataque a fim de preservar seus atletas diante de um calendário tão apertado. O camisa 14 vem sendo escalado nas partidas do Brasileirão enquanto Everaldo ocupa a sua vaga na Sul-Americana. Após enfrentar uma temporada difícil em 2024, por causa de seguidos problemas físicos, Cano retomou o protagonismo neste ano. Com cinco gols assinalados no Brasileirão, ele ostenta o posto de artilheiro do time na temporada após balançar as redes em 19 oportunidades em 35 partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Fluminense Cano entorse COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12