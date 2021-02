Com paraense na lista, Palmeiras tem quatro jogadores no topo das estatísticas da Libertadores 2020

Toda conquista no futebol, naturalmente, é uma vitória coletiva. De jogadores, comissão técnica, diretoria e, claro, torcida. Um coletivo, no entanto, formado por diversas individualidades que se completam e contribuem para o sucesso da equipe. É o caso do Palmeiras, campeão da Libertadores 2020 neste fim de semana.

Breno Lopes, por exemplo, se eternizou como o grande herói da decisão ao marcar, nos acréscimos do 2º tempo, o gol único contra o Santos. Rony, por sua vez, ficará marcado pelo cruzamento certeiro para o tento de cabeça de Breno. Aliás, não só por este. O camisa 11 terminou a competição como o líder de assistências, empatado com Matías Suárez, do River Plate, ambos com oito passes para gol. E o atacante não foi o único palmeirense a terminar a disputa continental no topo de um ranking individual.

Weverton, mesmo trabalhando pouco na final, foi o goleiro que mais realizou defesas nessa edição da Libertadores. Segundo dados do Footstats, o arqueiro realizou 34 defesas na competição, quatro a mais que o uruguaio Martin Silva, do Libertad, do Paraguai. Em 13 atuações, sofreu apenas 6 gols, sendo o Palmeiras o time menos vazado entre os que disputaram mais de 5 jogos.

E por falar em solidez defensiva, outros dois titulares do setor lideraram estatísticas: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Matías Viña. O defensor paraguaio, capitão da equipe, terminou a Libertadores no topo do ranking de rebatidas, com 130. Já o uruguaio foi o jogador que mais realizou desarmes, com 26. - um a mais que o volante Alisson, do Santos.

Veja quem foram os líderes da principais estatísticas da Copa Libertadores 2020, de acordo com dados do site Footstats:

Goleiro com mais defesas: Weverton - Palmeiras - 36

Goleiro com mais defesas difíceis: Martín Silva - Libertad - 19

Jogador com mais cruzamentos certos: Juan Carlos Arce - Bolívar - 20

Jogador com mais rebatidas defensivas: Gustavo Gómez - Palmeiras - 130

​Jogador com mais desarmes: Viña - Palmeiras - 26

Jogador com mais interceptações: Felipe Jonatan - Santos - 15

Jogador com mais passes certos: Enzo Pérez - River Plate - 589

Jogadores com mais dribles certos: Soteldo - Santos - e Salvio - Boca Juniors - 18

​Jogadores com mais passes para gol: Rony - Palmeiras - e Matías Suárez - River Plate - 8

Jogador com mais passes para finalização: Leonel Miranda - Racing - 28

Jogador com mais finalizações certas: Borré - River Plate - 22

Artilheiro: Borré - River Plate - 7 gols