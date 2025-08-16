Calleri revela que estava fechado com o Atlético-MG antes de escolher o São Paulo A decisão contrariou até a própria família do atleta Estadão Conteúdo 16.08.25 10h12 Jonathan Calleri reviveu lembranças importantes de sua trajetória no São Paulo ao recordar a primeira passagem pelo clube. O atacante revelou que, antes de assinar com o clube tricolor em 2016, estava praticamente fechado com o Atlético-MG, com viagem marcada para Belo Horizonte, mas acabou mudando de rota após uma conversa decisiva com o então técnico Edgardo Bauza. "Eu lembro que estava tudo fechado com o Atlético. O Diego Aguirre, que foi treinador aqui, tinha me ligado e já estava tudo mais que certo. Só faltava viajar. Então, eu recebi a ligação, acho que dois dias antes, do 'Patón' Balsa", contou. Segundo Calleri, as palavras do treinador argentino foram determinantes para a escolha. "Ele me falou: 'sei que está indo para outro clube, mas eu te conheço, sei que precisa de carinho e eu vou te dar todo o carinho possível aqui. Estou procurando um nove, se quiser vir, vai ser muito bem-vindo'. A partir daí comecei a pensar. No Atlético tinha o Lucas Pratto, capitão do time. Se o Aguirre jogasse só com um, quem sairia seria eu. Então decidi ir para o São Paulo." A decisão contrariou até a própria família. "Eu estava com meu tio, meu pai e a pessoa que era do grupo. Perguntei para cada um e todos responderam: 'tem que ir para o Atlético'. Mas eu falei: quer saber, vou para o São Paulo. E assim foi. Eles disseram é sua decisão, você que manda. Então eu vim", relembrou o argentino. Calleri vive sua segunda passagem pelo clube desde 2021, agora em contrato definitivo. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei em 2024. O gol marcado no Maracanã, na decisão com o Flamengo, segue sendo um dos momentos mais marcantes da carreira. "Eu escutei um silêncio. Tipo, parou. Desde que eu fiz o gol, dar a volta e ir até o escanteio parou a vida. Parece que o mundo parou e eu estava sozinho." Atualmente, o atacante se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em abril. O tempo estimado de recuperação é de seis a nove meses, e o jogador segue como desfalque no time de Hernán Crespo, enquanto busca voltar a tempo de jogar ainda em 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Calleri COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Adrenalina David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato 15.08.25 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25