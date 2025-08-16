Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Calleri revela que estava fechado com o Atlético-MG antes de escolher o São Paulo

A decisão contrariou até a própria família do atleta

Estadão Conteúdo

Jonathan Calleri reviveu lembranças importantes de sua trajetória no São Paulo ao recordar a primeira passagem pelo clube. O atacante revelou que, antes de assinar com o clube tricolor em 2016, estava praticamente fechado com o Atlético-MG, com viagem marcada para Belo Horizonte, mas acabou mudando de rota após uma conversa decisiva com o então técnico Edgardo Bauza.

"Eu lembro que estava tudo fechado com o Atlético. O Diego Aguirre, que foi treinador aqui, tinha me ligado e já estava tudo mais que certo. Só faltava viajar. Então, eu recebi a ligação, acho que dois dias antes, do 'Patón' Balsa", contou.

Segundo Calleri, as palavras do treinador argentino foram determinantes para a escolha. "Ele me falou: 'sei que está indo para outro clube, mas eu te conheço, sei que precisa de carinho e eu vou te dar todo o carinho possível aqui. Estou procurando um nove, se quiser vir, vai ser muito bem-vindo'. A partir daí comecei a pensar. No Atlético tinha o Lucas Pratto, capitão do time. Se o Aguirre jogasse só com um, quem sairia seria eu. Então decidi ir para o São Paulo."

A decisão contrariou até a própria família. "Eu estava com meu tio, meu pai e a pessoa que era do grupo. Perguntei para cada um e todos responderam: 'tem que ir para o Atlético'. Mas eu falei: quer saber, vou para o São Paulo. E assim foi. Eles disseram é sua decisão, você que manda. Então eu vim", relembrou o argentino.

Calleri vive sua segunda passagem pelo clube desde 2021, agora em contrato definitivo. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei em 2024. O gol marcado no Maracanã, na decisão com o Flamengo, segue sendo um dos momentos mais marcantes da carreira. "Eu escutei um silêncio. Tipo, parou. Desde que eu fiz o gol, dar a volta e ir até o escanteio parou a vida. Parece que o mundo parou e eu estava sozinho."

Atualmente, o atacante se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em abril. O tempo estimado de recuperação é de seis a nove meses, e o jogador segue como desfalque no time de Hernán Crespo, enquanto busca voltar a tempo de jogar ainda em 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Calleri
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

Futebol

Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro

Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos.

15.08.25 20h49

Futebol

‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil

Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão

15.08.25 15h53

Adrenalina

David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato

15.08.25 15h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

16.08.25 7h00

Futebol

Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida'

Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul

15.08.25 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda