Calderano se vinga de chinês que o derrubou no ranking há uma semana na estreia do WTT na China

O brasileiro comprovou seu favoritismo.

Estadão Conteúdo
fonte

Ele conquistou título inédito ao bater o nº 1 do ranking (foto WANG Zhao / AFP)

Hugo Calderano curtiu a segunda colocação do ranking mundial de tênis de mesa por apenas alguns dias. Ao ser superado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Singapura Smach, há uma semana, ele caiu duas posições na lista. A vingança veio nesta quarta-feira em grande estilo: despachou o oponente em sua casa, em jogo válido pelo WTT Champions de Chongqing.

A estreia de Calderano no WTT chinês foi com tons de preocupação e enorme demonstração de força e concentração. O brasileiro comprovou seu favoritismo ao fechar o primeiro set em 11/8.

Ocorre que Chen Yuanyu, 22 do mundo, não queria decepcionar a torcida chinesa e voltou melhor em um segundo set equilibrado até pouco mais da metade, quando pela primeira vez o local conseguiu abrir dois pontos de frente, com 8 a 6. Empatou o duelo ao fechar em 11/7.

O disputado embate seguiu na segunda parcial, quando Calderano buscou uma desvantagem de 9 a 5 para empatar por 9 a 9 e obrigar o chinês a pedir tempo. A pausa acabou sendo benéfica ao mesa-tenista local, que fechou em 11 a 9 após acertar uma bolinha na casquinha na mesa.

Sob pressão, Calderano demonstrou que não é um dos melhores do planeta por acaso. O brasileiro impôs seu jogo agressivo e não teve mais sustos na partida, virando com imponentes 11/8 e 11/6, se garantindo nas oitavas de final.

O próximo adversário de Calderano no WTT Champions de Chongqing sai somente nesta quinta-feira, quando o japonês Shunsuke Togami desafia o croata Tomislav Pucar. O embate por vaga nas quartas de final ocorre apenas na sexta-feira.

Palavras-chave

tênis de mesa

WTT de Chongqing

Hugo Calderano

Chen Yuanyu
