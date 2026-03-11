Calderano se vinga de chinês que o derrubou no ranking há uma semana na estreia do WTT na China O brasileiro comprovou seu favoritismo. Estadão Conteúdo 11.03.26 15h02 Ele conquistou título inédito ao bater o nº 1 do ranking (foto WANG Zhao / AFP) Hugo Calderano curtiu a segunda colocação do ranking mundial de tênis de mesa por apenas alguns dias. Ao ser superado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Singapura Smach, há uma semana, ele caiu duas posições na lista. A vingança veio nesta quarta-feira em grande estilo: despachou o oponente em sua casa, em jogo válido pelo WTT Champions de Chongqing. A estreia de Calderano no WTT chinês foi com tons de preocupação e enorme demonstração de força e concentração. O brasileiro comprovou seu favoritismo ao fechar o primeiro set em 11/8. Ocorre que Chen Yuanyu, 22 do mundo, não queria decepcionar a torcida chinesa e voltou melhor em um segundo set equilibrado até pouco mais da metade, quando pela primeira vez o local conseguiu abrir dois pontos de frente, com 8 a 6. Empatou o duelo ao fechar em 11/7. O disputado embate seguiu na segunda parcial, quando Calderano buscou uma desvantagem de 9 a 5 para empatar por 9 a 9 e obrigar o chinês a pedir tempo. A pausa acabou sendo benéfica ao mesa-tenista local, que fechou em 11 a 9 após acertar uma bolinha na casquinha na mesa. Sob pressão, Calderano demonstrou que não é um dos melhores do planeta por acaso. O brasileiro impôs seu jogo agressivo e não teve mais sustos na partida, virando com imponentes 11/8 e 11/6, se garantindo nas oitavas de final. O próximo adversário de Calderano no WTT Champions de Chongqing sai somente nesta quinta-feira, quando o japonês Shunsuke Togami desafia o croata Tomislav Pucar. O embate por vaga nas quartas de final ocorre apenas na sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa WTT de Chongqing Hugo Calderano Chen Yuanyu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00