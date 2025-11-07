Calderano cai nas oitavas em Frankfurt em segunda decepção seguida no circuito de tênis de mesa Estadão Conteúdo 07.11.25 16h18 O Brasil deu adeus ao WTT Champions Frankfurt nesta sexta-feira após as eliminações de Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas oitavas de final. Número 3 do ranking mundial, Calderano lutou, mas caiu diante do francês Simon Gauzy por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 6/11 e 11/9. O duelo reuniu dois adversários que se conhecem profundamente no circuito internacional e na Liga Alemã. Gauzy abriu vantagem ao controlar os dois primeiros sets, enquanto Calderano reagiu com intensidade no terceiro. No quarto, ficou perto de fechar, mas desperdiçou as chances e viu o francês levar a melhor. Mais cedo, Bruna Takahashi também esteve perto da classificação, mas foi superada pela egípcia Hana Goda por 3 sets a 2. A brasileira alternou bons momentos e chegou a empatar o confronto em duas ocasiões, porém não conseguiu manter o ritmo no set decisivo, que terminou em 11/8 para a rival africana. O desempenho encerra uma campanha de altos e baixos para o país em Frankfurt. A competição, que distribui 1000 pontos no ranking e fica logo abaixo dos Smash e do Mundial em relevância, reúne apenas a elite da modalidade e tem formato de melhor de cinco sets nas fases iniciais. Calderano, que já havia decepcionado em Montpellier, agora direciona o foco para o WTT Finals, em Hong Kong, a partir de 10 de dezembro, última competição da temporada internacional. Bruna também deve ajustar o calendário visando os torneios decisivos do primeiro semestre de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Hugo Calderano Bruna Takahashi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18