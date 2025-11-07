Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Calderano cai nas oitavas em Frankfurt em segunda decepção seguida no circuito de tênis de mesa

Estadão Conteúdo

O Brasil deu adeus ao WTT Champions Frankfurt nesta sexta-feira após as eliminações de Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas oitavas de final. Número 3 do ranking mundial, Calderano lutou, mas caiu diante do francês Simon Gauzy por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 6/11 e 11/9.

O duelo reuniu dois adversários que se conhecem profundamente no circuito internacional e na Liga Alemã. Gauzy abriu vantagem ao controlar os dois primeiros sets, enquanto Calderano reagiu com intensidade no terceiro. No quarto, ficou perto de fechar, mas desperdiçou as chances e viu o francês levar a melhor.

Mais cedo, Bruna Takahashi também esteve perto da classificação, mas foi superada pela egípcia Hana Goda por 3 sets a 2. A brasileira alternou bons momentos e chegou a empatar o confronto em duas ocasiões, porém não conseguiu manter o ritmo no set decisivo, que terminou em 11/8 para a rival africana.

O desempenho encerra uma campanha de altos e baixos para o país em Frankfurt. A competição, que distribui 1000 pontos no ranking e fica logo abaixo dos Smash e do Mundial em relevância, reúne apenas a elite da modalidade e tem formato de melhor de cinco sets nas fases iniciais.

Calderano, que já havia decepcionado em Montpellier, agora direciona o foco para o WTT Finals, em Hong Kong, a partir de 10 de dezembro, última competição da temporada internacional. Bruna também deve ajustar o calendário visando os torneios decisivos do primeiro semestre de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis de mesa

Hugo Calderano

Bruna Takahashi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos

Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida.

07.11.25 12h22

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

Carlos Ferreira

Perigos e fragilidades do Novorizontino

07.11.25 10h47

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre

Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários

07.11.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda