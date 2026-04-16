'Cala a boca': Discussão entre Vini Jr. e Bellingham acentua crise no Real Madrid Derrota para o Bayern na Champions League expõe atrito de Vini Jr e Bellingham em campo, com falas duras e pouca colaboração Estadão Conteúdo 16.04.26 10h33 A derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid da Champions League nas quartas de final. Este resultado acentuou a tensão no elenco merengue. Jogadores de destaque, como Jude Bellingham e Vini Jr, protagonizaram uma discussão durante a partida. O ambiente carregado foi evidente. O atrito foi flagrado pelas câmeras da Movistar. O lance ocorreu em uma investida ofensiva do time espanhol. Vinícius Jr invadiu a área, mas não atendeu ao pedido de Bellingham, que havia solicitado a bola. Em seguida, o atacante revelado pelo Flamengo realizou um passe ruim. A defesa alemã interceptou a jogada. Segundo o jornal Marca, Vini Jr respondeu irritado ao questionamento do meio-campista inglês: "O que você quer? Cala a boca". Pouca colaboração em campo entre os craques Dados oficiais da Uefa indicam pouca colaboração entre os astros merengues no duelo. Vini Jr recebeu quatro passes de Bellingham. No entanto, não passou a bola para o companheiro nenhuma vez. Bem marcado pela defesa do Bayern, o camisa 7 teve dificuldades para receber a bola. Ele dependeu de lançamentos longos. Apesar da vigilância, ele conseguiu dar uma assistência para Mbappé marcar um dos gols do Real Madrid. Real Madrid eliminado com nova derrota Apesar do esforço, o time espanhol amargou o segundo revés seguido contra os alemães. Na partida de ida, o conjunto bávaro derrotou o Real por 2 a 1 no Santiago Bernabéu. Na volta, a equipe do técnico Vincent Kompany repetiu a vitória em Munique. O placar final foi de 4 a 3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vini Jr. Bellingham discussão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09