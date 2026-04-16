'Cala a boca': Discussão entre Vini Jr. e Bellingham acentua crise no Real Madrid

A derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid da Champions League nas quartas de final. Este resultado acentuou a tensão no elenco merengue.

Jogadores de destaque, como Jude Bellingham e Vini Jr, protagonizaram uma discussão durante a partida. O ambiente carregado foi evidente.

O atrito foi flagrado pelas câmeras da Movistar. O lance ocorreu em uma investida ofensiva do time espanhol. Vinícius Jr invadiu a área, mas não atendeu ao pedido de Bellingham, que havia solicitado a bola.

Em seguida, o atacante revelado pelo Flamengo realizou um passe ruim. A defesa alemã interceptou a jogada. Segundo o jornal Marca, Vini Jr respondeu irritado ao questionamento do meio-campista inglês: "O que você quer? Cala a boca".

Pouca colaboração em campo entre os craques

Dados oficiais da Uefa indicam pouca colaboração entre os astros merengues no duelo. Vini Jr recebeu quatro passes de Bellingham. No entanto, não passou a bola para o companheiro nenhuma vez.

Bem marcado pela defesa do Bayern, o camisa 7 teve dificuldades para receber a bola. Ele dependeu de lançamentos longos. Apesar da vigilância, ele conseguiu dar uma assistência para Mbappé marcar um dos gols do Real Madrid.

Real Madrid eliminado com nova derrota

Apesar do esforço, o time espanhol amargou o segundo revés seguido contra os alemães. Na partida de ida, o conjunto bávaro derrotou o Real por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Na volta, a equipe do técnico Vincent Kompany repetiu a vitória em Munique. O placar final foi de 4 a 3.