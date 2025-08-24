Cadillac define dupla de pilotos para 2026 na Fórmula 1 e Drugovich fica de fora Estadão Conteúdo 24.08.25 22h33 Em vias de entrar para o grupo de construtores na Fórmula 1, a Cadillac começa a se movimentar em relação à dupla de pilotos que irá dirigir os carros da escuderia. Infelizmente, para o Brasil, a notícia não é tão boa. Cotado para ser um dos escolhidos, Felipe Drugovich não deverá correr na principal categoria de automobilismo na próxima temporada. Segundo a ESPN americana, Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão os pilotos que vestirão o macacão da Cadillac em 2026. Durgovich, então, deve continuar como piloto reserva da Aston Martin, a não ser que outra movimentação aconteça. Ele ocupa o cargo desde 2023. De acordo com a ESPN, o motivo para a 11ª escuderia da F-1 não escolher Drugovich é de que estariam priorizando pilotos mais experientes. Combinados, Pérez e Bottas têm 16 vitórias na categoria. O anúncio oficial é esperado para algum momento antes do GP da Holanda, no próximo domingo (31). Segundo fontes da reportagem, a Alpine fez uma proposta tardia para conseguir os pilotos, que surgiram como substitutos de Franco Colapinto. Pérez está fora de ação depois de ter sido dispensado pela Red Bull, que alegou uma severa queda de desempenho. O mexicano teve conflitos com Max Verstappen. No entanto, Liam Lawson e Yuki Tsunoda também não se deram bem. Bottas ficou duas temporadas na Sauber até ser substituído. Ele voltou à Mercedes, sua antiga equipe, mas como piloto reserva. A Cadillac teria conversado com diversos pilotos experientes, como Mick Schumacher, mas Pérez e Bottas surgiram como os nomes mais fortes nos bastidores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Cadillac Valtteri Bottas Sergio Pérez Felipe Drugovich COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 DE MAL A PIOR Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos 24.08.25 18h14 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES p.TextArea { R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = NULL; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30