Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cadillac define dupla de pilotos para 2026 na Fórmula 1 e Drugovich fica de fora

Estadão Conteúdo

Em vias de entrar para o grupo de construtores na Fórmula 1, a Cadillac começa a se movimentar em relação à dupla de pilotos que irá dirigir os carros da escuderia. Infelizmente, para o Brasil, a notícia não é tão boa. Cotado para ser um dos escolhidos, Felipe Drugovich não deverá correr na principal categoria de automobilismo na próxima temporada.

Segundo a ESPN americana, Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão os pilotos que vestirão o macacão da Cadillac em 2026. Durgovich, então, deve continuar como piloto reserva da Aston Martin, a não ser que outra movimentação aconteça. Ele ocupa o cargo desde 2023.

De acordo com a ESPN, o motivo para a 11ª escuderia da F-1 não escolher Drugovich é de que estariam priorizando pilotos mais experientes. Combinados, Pérez e Bottas têm 16 vitórias na categoria. O anúncio oficial é esperado para algum momento antes do GP da Holanda, no próximo domingo (31).

Segundo fontes da reportagem, a Alpine fez uma proposta tardia para conseguir os pilotos, que surgiram como substitutos de Franco Colapinto.

Pérez está fora de ação depois de ter sido dispensado pela Red Bull, que alegou uma severa queda de desempenho. O mexicano teve conflitos com Max Verstappen. No entanto, Liam Lawson e Yuki Tsunoda também não se deram bem. Bottas ficou duas temporadas na Sauber até ser substituído. Ele voltou à Mercedes, sua antiga equipe, mas como piloto reserva.

A Cadillac teria conversado com diversos pilotos experientes, como Mick Schumacher, mas Pérez e Bottas surgiram como os nomes mais fortes nos bastidores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Felipe Drugovich
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Na bronca

Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu

Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento

24.08.25 19h05

Futebol

Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC

Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição

24.08.25 18h55

DE MAL A PIOR

Dentro de casa, Paysandu perde de virada para o Operário-PR e segue na vice-lanterna

Com o resultado, a equipe bicolor permanece na vice-lanterna da Série B, com 21 pontos

24.08.25 18h14

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

p.TextArea { R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = NULL; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap

Futebol

Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC

Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição

24.08.25 18h55

VERGONHA

Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025

Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela

24.08.25 18h12

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

24.08.25 17h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda