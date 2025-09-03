Cadillac anuncia piloto de testes da IndyCar e F-1 volta e ter um americano após três anos Estadão Conteúdo 03.09.25 18h12 Poucos dias depois de anunciar sua dupla para a temporada de 2026 da Fórmula 1 com o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez, a Cadillac completou o time com o anúncio de Colton Herta para a função de piloto de testes. Após três anos, a modalidade volta a ter um americano. Equipe com sede em Varren, no Michigan, a Cadillac queria um representante dos Estados Unidos para sua primeira temporada na Fórmula 1 e optou pelo filho de Bryan Herta, ex-piloto da Indy. Colton, de 25 anos, também estava na IndyCar e celebrou o acordo. "Esta é uma oportunidade dos sonhos, pela qual venho trabalhando há muito tempo. Fazer parte da equipe Cadillac F1 em um momento tão crucial é algo que eu não poderia deixar passar", celebrou. "Meu sonho sempre foi correr na Fórmula 1 e vejo essa mudança como um grande passo em direção ao objetivo. Por enquanto, meu foco é dar tudo de mim para a Cadillac F1, ajudando a construir uma equipe competitiva." Ele já esteve na modalidade em 2022, também auxiliando como piloto de testes, pela equipe McLaren, em breve passagem em Portimão, testando o MCL35M com especificações de 2021. Desde 2023, quando Logan Sargeant foi substituído no meio da temporada pela Williams, que um americano não figurava no cockpit dos carros da F-1. Antes, a ausência de pilotos dos EUA durou oito temporadas. "Ter um piloto americano se juntando a uma equipe americana de Fórmula 1 é um momento extremamente significativo, não apenas para nossa equipe, mas para o automobilismo americano como um todo", exaltou o diretor da equipe, Graeme Lowdon. O dirigente não escondeu sua satisfação com o acerto. "Colton é um piloto excepcionalmente talentoso, com velocidade, habilidade de corrida e maturidade comprovadas para a sua idade. Sua experiência no automobilismo americano de alto nível como parte da família TWG Motorsport o torna ideal para esta função, e ele trará insights, perspectivas e energia valiosos e inovadores para a nossa equipe, à medida que continuamos construindo o futuro", avaliou. Os elogios não pararam por aí. "Colton representa a paixão, a ambição e o espírito competitivo que definem a equipe Cadillac de Fórmula 1, e estamos orgulhosos de tê-lo carregando a bandeira americana conosco no cenário mundial", completou Graeme. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Cadillac Colton Herta piloto de testes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27