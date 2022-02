Burnley x Tottenham: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/02)pelo Campeonato Inglês

As equipes Burnley e Tottenham disputam nesta quarta-feira (23/02), partida válida pelo Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Burnley x Tottenham?

A partida Burnley x Tottenham pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Burnley x Tottenham chegam para o jogo?

Na 13ª rodada da Premier League, o Burnley chega na vice-lanterna do Campeonato e tenta fugir da zona do rebaixamento. Já o Tottenham, embalado pela vitória em cima do Manchester City, chegam confiantes na partida.

FICHA TÉCNICA

Burnley x Tottenham

Campeonato Inglês

Local: Estádio Turf Moor, Inglaterra

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2022, 16h30

Árbitro: Graham Scott

VAR: Stuart Attwell

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley: Pope; Roberts, Collins, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Brownhill, McNeil; Weghorst, Cornet. TÉCNICO: Sean Dyche

Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. TÉCNICO: Antonio Conte

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)