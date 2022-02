Independente PA x Paysandu: onde assistir e o horário de hoje (23/02) pelo Campeonato Paraense

As equipes Independente PA e Paysandu disputam nesta quarta-feira (23/02), partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rosenão, em Parauapebas. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Independente PA x Paysandu?

A partida Independente PA x Paysandu pode ser assistida pelo Youtube

Como Independente PA x Paysandu chegam para o jogo?

Pela 3ª rodada do Campeonato Paraense, O Independente PA chega de vitória sobre a Tuna Luso por 1 a 0 e está na terceira colocação do Grupo C, com 11 pontos. Já o Paysandu, vem de empate no clássico Re-Pa por 1 a 1 e tem 14 pontos no Grupo A.

FICHA TÉCNICA

Independente PA x Paysandu

Campeonato Paraense

Local: Estádio Rosenão, em Parauapebas.

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2022, 19h30

Árbitro: Ignácio José de Almeida Pedro/CBF

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Independente PA: Gauther; José, André Ribeiro, Martony e Wesley; Felipe Eduardo, Fernando, Aleff e Raílson; Romário e Henrique Santos. TÉCNICO: Léo Goiano

Paysandu: Thiago Coelho; Polegar, Heverton, Marcão e Patrick Brey; Dênis Pedra, Mikael, Yure e Dioguinho; Robinho e Danrlei. TÉCNICO: Márcio Fernandes

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)