Bruno Rodrigues volta a marcar após dois anos e se emociona: 'Tudo que eu queria era fazer gol' Estadão Conteúdo 11.10.25 20h52 Bruno Rodrigues espantou um fantasma neste sábado. O atacante do Palmeiras marcou, de cabeça, o segundo gol da equipe paulista sobre o Juventude, em jogo realizado no Allianz Parque atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. Com isso, o camisa 11 interrompeu um jejum de dois anos sem balançar as redes. O jogador de 28 anos viveu um drama depois de dois anos e duas cirurgias nos dois joelhos. Bruno inclusive teve de lidar com a incerteza sobre sua carreira. Não sabia se voltaria aos gramados novamente. Voltou, e marcou. "Muita resiliência. Foco. Trabalho. Agradeço a todo mundo do clube. Agradecer o grupo, a todos que confiaram em mim. Principalmente a minha esposa, que esteve comigo nos dois anos muito difíceis para mim. Já passou. Agora é focar. Consegui fazer um bom primeiro tempo, tudo que eu queria era fazer gol", declarou o palmeirense no intervalo de partida neste sábado. Depois, perguntado sobre a concorrência dentro do elenco alviverde, ele respondeu: "É o carinho, respeito que tenho por todos. Sei a hora de brincar e a de cobrar. Só agradecer. Temos mais 11 jogos no Brasileiro para sair com o objetivo. Aos poucos vou ganhando meu espaço." Este foi o primeiro jogo dele como titular na temporada. Na comemoração, emocionado, Bruno Rodrigues beijou seus joelhos. Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras em dezembro de 2023, em contrato válido até dezembro de 2028 e com 80% dos direitos pertencentes ao clube paulista. À época, ele tinha atuado por dois anos pelo Cruzeiro, emprestado pelo Tombense.