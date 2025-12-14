Briga entre torcedores de Vasco e Fluminense é registrada antes de duelo pela Copa do Brasil

Uma briga envolvendo torcedores de Vasco e Fluminense foi registrada na tarde deste domingo, em bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, horas antes do clássico entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil. O confronto ocorreu nas regiões de Chatuba e Edson Passos e gerou cenas de violência que circularam nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão foram acionadas após relatos de confusão em via pública. Com a chegada dos policiais, parte dos envolvidos deixou o local. Um suspeito foi detido e uma pessoa foi encontrada ferida por golpes de faca, sendo encaminhada para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento. Não há informações sobre o seu estado de saúde. A ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia.

Vídeos divulgados nas redes mostram grupos correndo pelas ruas, portando paus, pedras e fogos de artifício. Em algumas imagens, também é possível ver homens exibindo armas de fogo. Uma das cenas mostra um torcedor sendo empurrado e caindo em um canal, em meio ao tumulto.

O episódio ocorreu poucas horas antes do jogo decisivo entre Vasco e Fluminense. Para a partida, o Vasco entra em campo com vantagem no placar agregado e pode perder por até um gol de diferença para avançar à final. Vitória ou empate também garantem a equipe na decisão da Copa do Brasil.