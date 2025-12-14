Briga entre torcedores de Vasco e Fluminense é registrada antes de duelo pela Copa do Brasil Estadão Conteúdo 14.12.25 19h17 Uma briga envolvendo torcedores de Vasco e Fluminense foi registrada na tarde deste domingo, em bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, horas antes do clássico entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil. O confronto ocorreu nas regiões de Chatuba e Edson Passos e gerou cenas de violência que circularam nas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º Batalhão foram acionadas após relatos de confusão em via pública. Com a chegada dos policiais, parte dos envolvidos deixou o local. Um suspeito foi detido e uma pessoa foi encontrada ferida por golpes de faca, sendo encaminhada para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento. Não há informações sobre o seu estado de saúde. A ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia. Vídeos divulgados nas redes mostram grupos correndo pelas ruas, portando paus, pedras e fogos de artifício. Em algumas imagens, também é possível ver homens exibindo armas de fogo. Uma das cenas mostra um torcedor sendo empurrado e caindo em um canal, em meio ao tumulto. O episódio ocorreu poucas horas antes do jogo decisivo entre Vasco e Fluminense. Para a partida, o Vasco entra em campo com vantagem no placar agregado e pode perder por até um gol de diferença para avançar à final. Vitória ou empate também garantem a equipe na decisão da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30