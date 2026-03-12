Brax se queixa com a CBF, ameaça não cumprir contratos da Série B e pode pagar multa milionária Estadão Conteúdo 12.03.26 20h27 Uma nova tensão envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro surgiu após a empresa de marketing esportivo Brax sinalizar que pode não conseguir honrar os contratos de direitos comerciais da competição que tem com a CBF. O problema, para a empresa, é que apenas o contrato de placas de publicidade prevê o pagamento de R$ 300 milhões de multa em caso de rescisão. A Brax manteve no passado um contrato com a CBF envolvendo a Série B que não cumpriu até o fim. Em 2025, a agência comprou os direitos de placas de publicidade da competição, em um acordo estimado em R$ 60 milhões por ano, além de adquirir os naming rights, avaliados em aproximadamente R$ 48 milhões. Os acordos possuem prazos diferentes. O contrato das placas publicitárias é válido até 2029, enquanto o de naming rights se estende até 2026. No início da semana, a Brax notificou a CBF formalmente e alegou que o torneio teria perdido valor comercial devido à audiência registrada em 2025, inferior em comparação ao ano anterior, o que reduziria sua capacidade de gerar receitas. A informação foi inicialmente publicada pela Folha de S.Paulo. Questionada pela reportagem, a CBF afirmou que analisa "internamente os impactos do comunicado e as possibilidades contratuais e legais, ressaltando que os contratos vigentes permanecem em pleno efeito". Segundo a confederação, "qualquer eventual decisão não afetará os repasses financeiros aos clubes da Série B", que, diz a entidade, é estratégica e está sendo valorizada. Depois, em reunião na sede da CBF quarta-feira, 11, um sócio da Brax repetiu o discurso diante dos clubes. No entanto, a reportagem ouviu de dirigentes de times que disputam a competição que a empresa tinha conhecimento de como seriam distribuídos os jogos para as plataformas e emissoras interessadas em transmitir a Segunda Divisão e que o mercado não mudou substancialmente em tão pouco tempo. No encontro, a Brax não afirmou explicitamente que haverá rompimento do contrato, mas relatou as dificuldades que estaria tendo nas negociações e fez queixas. A Brax pediu à CBF para renegociar o contrato comercial porque, segundo argumenta, a Série B teria perdido valor comercial sem transmissão da Globo na TV aberta e fechada. No ano passado, o torneio foi transmitido por ESPN na TV fechada e RedeTV! na TV aberta, além de Desimpedidos (YouTube) e Kwai (aplicativo gratuito). A CBF diz que as dificuldades comerciais envolvendo a Série B em 2025 e 2026 foram comunicadas pela Brax "acompanhadas de parecer técnico que aponta queda nos índices de audiência" e que recebe os dados "com preocupação". Neste ano, a Série B será transmitida por Disney (ESPN e Disney+), RedeTV!, XSports, Goat, SportyNet e também pelo Grupo Globo. Mas são poucas partidas, visto que a emissora da família Marinho comprou, em negociação com a CBF, apenas os direitos de transmissão dos jogos de Náutico e São Bernardo como mandantes. Segundo fontes envolvidas nas conversas, as reclamações da agência de marketing esportivo foram interpretadas como um sinal de pressão. O valor pago pelos naming rights normalmente é usado pela CBF para bancar a logística dos clubes na Série B, como viagem e hospedagem. Em 2023, a Brax adquiriu direitos de transmissão e de betting dos jogos da Série B. No ano seguinte, decidiu rescindir o contrato e se retirou sem pagar multa, já que não foi cobrada pela CBF. O acordo era válido até 2026 e o dinheiro seria destinado aos clubes, que se irritaram naquela ocasião. O QUE É A BRAX? A Brax ganhou projeção em 2023 graças a um acordo que fez com a Federação de Futebol do Rio (Ferj) para a transmissão do Campeonato Carioca. A empresa, depois, negociou os direitos com a Band. A empresa surgiu da união de três outras com décadas de atuação na área: Printac, Market Sport e Esportecom. Desde que se juntou, o grupo passou a atuar junto a clubes das Séries A e B, CBF, federações estaduais (como a carioca e a gaúcha), Conmebol e até mesmo no Campeonato Chileno. Em geral, os contratos dizem respeito à publicidade estática nos estádios. O modelo se aproxima ao do que é visto agora nos acordos de transmissão: o clube ou entidade estabelece um valor mínimo pela venda dos espaços e a empresa paga por ele. A partir daí, a Brax busca lucrar em cima da diferença que consegue com os anunciantes. O jeito encontrado pela empresa para maximizar as receitas, tanto dos clubes quanto a sua própria, é vender pacotes de publicidade fechados e que reúnem diferentes marcas. Antes, era comum as agremiações negociarem os acordos individualmente com as empresas, mas usando diferentes agências intermediárias, que ficavam com um porcentual do acordo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Brax CBF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.03.26 7h00 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00