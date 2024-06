Brasileiro entra no Guinness por coleção de camisas de futebol

O brasileiro Cássio Brandão caminha por cômodos repletos de cabides que, em abril, o tornaram detentor do título do Guinness World Records como proprietário da maior coleção de camisas de futebol do mundo.

De camisas raras de Pelé a uma camisa do Brasil na Copa do Mundo de 1998 autografada por Ronaldo, o funcionário do Google, de 41 anos, acumulou um total de 6.101 peças desde que começou a colecioná-las em 2000.

“Mais do que apenas 6.101 pedaços de pano são 6.101 histórias. São histórias que ajudam a contar um pouquinho a história do futebol”, disse Brandão à Reuters enquanto mostrava algumas de suas peças favoritas, usando luvas brancas.

Ele guarda suas camisas no escritório de um clube de colecionadores que fundou em São Paulo, o Alambrado Futebol e Cultura, que reúne 60 pessoas que trocam histórias e camisas, algumas valendo até R$ 40 mil.

A coleção de Brandão inclui a camisa usada por Pelé quando o Rei do Futebol conheceu a rainha Elizabeth, do Reino Unido, em 1968. Ela foi a convidada de honra em um jogo no Maracanã durante uma visita oficial ao Brasil.

Pelé é a maior estrela da sede do Alambrado, que é decorada com camisas autografadas e fotos emolduradas do ex-jogador, que morreu em dezembro de 2022.

“Algumas camisas podem chegar a R$ 40 mil, mas uma camisa de Pelé não tem preço”, declarou Brandão.

Ele também exibe uma jaqueta da seleção brasileira de 1994 usada pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton no Grande Prêmio de São Paulo do ano passado, quando o piloto britânico (cidadão brasileiro honorário) pediu a roupa emprestada.

Uma grande parte da coleção de Brandão é dedicada ao seu clube favorito, o Corinthians, incluindo camisas da época de Ronaldo no clube e camisas usadas por seu jogador favorito, Sócrates.

“Cada camisa contém uma história”, afirma Brandão. “Histórias de vitórias, derrotas e superação. Histórias importantes para ajudar a documentar um pouco o esporte mais apaixonante do mundo”.