Brasileiro bate recorde de olhos mais esbugalhados do mundo e entra para o Guinness; vídeo

O brasileiro Sidney Carvalho Mesquita bateu o recorde de "olhos mais esbugalhados do mundo" e teve o marco reconhecido no Guinness World Records no dia 19 de outubro. Aos 52 anos, "Tio Chico Brasil", como é conhecido, garantiu a projeção de 18,22 mm de deslocamento do órgão para fora da órbita ocular, o que superou a americana Kim Goodman, que tinha a marca de 12mm.

Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Sidney revelou para o G1 que fez a inscrição em 2018 e, após quatro anos, conseguiu ser reconhecido. A habilidade foi adquirida aos 9 anos, quando percebeu que conseguia movimentar os olhos para fora enquanto fazia caretas na frente do espelho. Agora, ele ostenta o título na categoria geral e masculina ao conseguir manter o "talento" de 20 a 30 segundos.

"Quando recebi a maravilhosa notícia, que dizia 'parabéns, você é o novo recordista mundial da categoria Farthest Eyeball POP [maior distância do globo ocular], meu coração explodiu de tanta alegria. Realmente, foi um sonho realizado!", disse ele, que atualmente mora em Campo Grande (MS). Veja o vídeo:

Segundo Tio Chico, a prática é um "dom raro", já que muitas pessoas não conseguem colocar os olhos para fora das órbitas. "Trata-se de um dom raro, que muita gente acha que é algum tipo de 'filtro'. Explicar como funciona, tecnicamente, é difícil, pois, somente quem possui esse dom consegue fazer", destacou.

Com a marca alcançada, ele pretende usar a repercussão para atuar na área artística e participar de eventos, viagens e programas de TV.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)