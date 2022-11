Brasileirão 2022: Ceará perde para o Avaí e está rebaixado para a Série B

Após cinco temporadas na elite do Campeonato Brasileiro, o Ceará disputará a Série B em 2023. A derrota para o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, em Florianópolis, pela 37ª rodada, consumou o fato. O time cearense precisava da vitória para sonhar com a permanência.

Com a derrota, o time permaneceu na 18ª colocação, com 34 pontos, quatro a menos que o Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento e com mais dois jogos a realizar. O Ceará foi a equipe que mais empatou no Brasileirão - 16 vezes -, sofreu 15 derrotas e ganhou somente seis jogos. Rebaixado com antecedência, o Avaí atingiu os 32 pontos. Os gols da partida foram de Natanael e Mateus Sarará.