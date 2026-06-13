Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo Brasil e Marrocos estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo Hannah Franco 13.06.26 18h00 Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/ CBF) Brasil x Marrocos disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo e SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube), a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Seleção Brasileira inicia sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial sob o comando de Carlo Ancelotti. O Brasil garantiu vaga na Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em jogadores como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para começar o torneio com vitória. Antes da estreia, Ancelotti precisou lidar com alguns problemas físicos no elenco. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto o setor defensivo também sofreu baixas importantes. Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o desempenho histórico de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Os marroquinos contam com nomes como Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas chegam sem Aguerd e Abde Ezzalzouli, ambos lesionados. O confronto também marca o reencontro entre as seleções após o amistoso de 2023, vencido pelos marroquinos por 2 a 1. No histórico geral, o Brasil soma duas vitórias em três partidas diante do rival africano. VEJA MAIS Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026 Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 Brasil x Marrocos: prováveis escalações Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti. Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai. Técnico: Mohamed Quahbi. FICHA TÉCNICA Brasil x Marrocos Copa do Mundo 2026 – Grupo C Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira COPA DO MUNDO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA 14.06.26 0h57 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 mma sport club Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve 18.11.22 17h19 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13