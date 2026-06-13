Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo

Brasil e Marrocos estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/ CBF)

Brasil x Marrocos disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Globo e SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube), a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial sob o comando de Carlo Ancelotti. O Brasil garantiu vaga na Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e aposta em jogadores como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para começar o torneio com vitória.

Antes da estreia, Ancelotti precisou lidar com alguns problemas físicos no elenco. Neymar ficou fora da convocação final por lesão, enquanto o setor defensivo também sofreu baixas importantes. Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o desempenho histórico de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. Os marroquinos contam com nomes como Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas chegam sem Aguerd e Abde Ezzalzouli, ambos lesionados.

O confronto também marca o reencontro entre as seleções após o amistoso de 2023, vencido pelos marroquinos por 2 a 1. No histórico geral, o Brasil soma duas vitórias em três partidas diante do rival africano.

VEJA MAIS

image Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações

image Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida
Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

Brasil x Marrocos: prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai. Técnico: Mohamed Quahbi.

FICHA TÉCNICA
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo 2026 – Grupo C
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seleção brasileira

COPA DO MUNDO
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito'

Douglas Santos

13.06.26 23h13

FUTEBOL

Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa

Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo

13.06.26 22h50

copa do mundo

Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal

Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos

13.06.26 22h25

FUTEBOL

Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026

Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto

13.06.26 21h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA

14.06.26 0h57

FUTEBOL

Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa

Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo

13.06.26 22h50

mma sport club

Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve

18.11.22 17h19

FUTEBOL

Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito'

Douglas Santos

13.06.26 23h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda