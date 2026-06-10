Brasil x Irã: onde assistir ao vivo e os horários dos jogos da Seleção na VNL Masculina 2026

Brasil x Irã disputam hoje, quarta-feira (10/06), a estreia da Liga das Nações de Vôlei Masculina 2026 (VNL). A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). Confira onde assistir e a programação da Seleção Brasileira na primeira semana da competição:

Onde assistir Brasil x Irã ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV 2 (TV fechada), GeTV (YouTube) e Volleyball World TV (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como chega a Seleção Brasileira?

O Brasil inicia sua caminhada em busca do segundo título da Liga das Nações de Vôlei. Campeã da competição em 2021, a equipe comandada por Bernardinho aposta na renovação do elenco e conta com o retorno do ponteiro Douglas Souza após mais de quatro anos afastado da Seleção.

Entre os principais destaques da convocação estão o oposto Darlan e o líbero Maique, além de jovens atletas que buscam espaço na equipe nacional. A primeira semana da VNL será disputada em Brasília, diante da torcida brasileira.

VEJA MAIS

Brasil x Irã: programação da 1ª semana da VNL Masculina

10/06 - Brasil x Irã

Horário: 20h

Transmissão: SporTV 2, GeTV e Volleyball World TV

11/06 - Brasil x Bélgica

Horário: 20h

Transmissão: SporTV 2 e Volleyball World TV

13/06 - Brasil x Sérvia

Horário: 11h

Transmissão: SporTV 2, GeTV e Volleyball World TV

14/06 - Brasil x Argentina

Horário: 18h

Transmissão: SporTV 2 e Volleyball World TV

Brasil: jogadores convocados para a 1ª semana da VNL

Levantadores: Cachopa, Matheus Brasília e Gabriel Bieler.

Opostos: Darlan, Bryan e Samuel Neufeld.

Ponteiros: Douglas Souza, Lukas Bergmann, Honorato e Maicon.

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta, Thiery, Barreto e Guilherme Voss.

Líberos: Maique e Douglas Pureza.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Irã

Liga das Nações de Vôlei Masculina (VNL) 2026

Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF)

Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 20h