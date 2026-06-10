Brasil x Irã: onde assistir ao vivo e os horários dos jogos da Seleção na VNL Masculina 2026 Seleção Brasileira estreia contra o Irã pela Liga das Nações de Vôlei; confira a programação da primeira semana e onde assistir aos jogos Hannah Franco 10.06.26 19h00 Onde assistir ao vivo e os horários dos jogos da Seleção na VNL Masculina 2026 (Divulgação/CBV) Brasil x Irã disputam hoje, quarta-feira (10/06), a estreia da Liga das Nações de Vôlei Masculina 2026 (VNL). A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). Confira onde assistir e a programação da Seleção Brasileira na primeira semana da competição: Onde assistir Brasil x Irã ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV 2 (TV fechada), GeTV (YouTube) e Volleyball World TV (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília). Como chega a Seleção Brasileira? O Brasil inicia sua caminhada em busca do segundo título da Liga das Nações de Vôlei. Campeã da competição em 2021, a equipe comandada por Bernardinho aposta na renovação do elenco e conta com o retorno do ponteiro Douglas Souza após mais de quatro anos afastado da Seleção. Entre os principais destaques da convocação estão o oposto Darlan e o líbero Maique, além de jovens atletas que buscam espaço na equipe nacional. A primeira semana da VNL será disputada em Brasília, diante da torcida brasileira. VEJA MAIS VNL 2026: confira datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Liga das Nações Competição reúne 18 seleções e começa no dia 3 de junho com jogos em Brasília Seleção feminina de vôlei vence jogaço de cinco sets e encerra invencibilidade da Itália Itália tinha a impressionante sequência de 39 partidas sem perder Brasil x Irã: programação da 1ª semana da VNL Masculina 10/06 - Brasil x Irã Horário: 20h Transmissão: SporTV 2, GeTV e Volleyball World TV 11/06 - Brasil x Bélgica Horário: 20h Transmissão: SporTV 2 e Volleyball World TV 13/06 - Brasil x Sérvia Horário: 11h Transmissão: SporTV 2, GeTV e Volleyball World TV 14/06 - Brasil x Argentina Horário: 18h Transmissão: SporTV 2 e Volleyball World TV Brasil: jogadores convocados para a 1ª semana da VNL Levantadores: Cachopa, Matheus Brasília e Gabriel Bieler. Opostos: Darlan, Bryan e Samuel Neufeld. Ponteiros: Douglas Souza, Lukas Bergmann, Honorato e Maicon. Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta, Thiery, Barreto e Guilherme Voss. Líberos: Maique e Douglas Pureza. FICHA TÉCNICA Brasil x Irã Liga das Nações de Vôlei Masculina (VNL) 2026 Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF) Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave VNL Liga das Nações Seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35