Seleção feminina de vôlei vence jogaço de cinco sets e encerra invencibilidade da Itália Estadão Conteúdo 07.06.26 17h11 A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma vitória memorável neste domingo ao derrotar a Itália por 3 sets a 2, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Em um duelo entre as únicas equipes com 100% de aproveitamento na Liga das Nações, as brasileiras venceram com parciais de 25/15, 25/22, 21/25, 24/26 e 15/12. O triunfo teve um significado ainda maior por encerrar a impressionante sequência de 39 partidas de invencibilidade das italianas, atuais campeãs olímpicas e da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Empurrado pela torcida, o Brasil dominou o primeiro set com grande eficiência ofensiva. A ponteira Ana Cristina foi o principal destaque da parcial, anotando seis pontos e liderando um ataque que funcionou com alto aproveitamento. Superior desde os primeiros pontos, a equipe brasileira fechou o set em 25 a 15. A Itália reagiu no início da segunda parcial e chegou a abrir vantagem, mas o Brasil mostrou poder de reação. Com atuações decisivas de Júlia Bergmann e Júlia Kudiess, a seleção retomou o controle do jogo, virou o placar e ampliou a vantagem ao vencer por 25 a 22, abrindo 2 sets a 0. Quando a partida parecia caminhar para uma vitória tranquila das donas da casa, a oposta Ekaterina Antropova assumiu o protagonismo pelo lado italiano. Com uma sequência de ataques decisivos, ela comandou a reação das campeãs olímpicas no terceiro set. O Brasil ainda teve oportunidades para equilibrar a reta final, mas viu as adversárias fecharem a parcial em 25 a 22. O quarto set manteve o alto nível técnico da partida. As brasileiras chegaram a abrir vantagem e lideravam por 23 a 21 nos momentos decisivos, mas erros na reta final permitiram o crescimento da Itália. Mais uma vez inspirada por Antropova, a equipe europeia virou o placar e venceu por 26 a 24, levando o confronto para o tie-break. No set decisivo, o Brasil voltou a apresentar intensidade e equilíbrio emocional. Em uma disputa ponto a ponto, a seleção conseguiu controlar a pressão dos momentos finais e fechou a parcial em 15 a 12, garantindo uma vitória importante diante da torcida em Brasília. Após o resultado, a seleção brasileira volta à quadra na próxima quinta-feira, às 10h, para enfrentar a Bélgica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção brasiliera Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47