Brasil avança para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal após golear Costa Rica

O Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 0 na manhã desta terça-feira (24) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal, e garantiu sua vaga nas quartas de final. O adversário será definido na próxima quinta-feira (26), a partir do confronto entre Irã e Marrocos.

VEJA MAIS

Os gols da partida foram marcados por Marcel e Felipe Valério no primeiro tempo. Na segunda etapa, Leandro Lino fez uma bela jogada e Neguinho ampliou o placar com dois gols, um deles um golaço no ângulo. A Seleção Brasileira dominou o jogo, pressionando a Costa Rica, que adotou uma postura defensiva. Apesar do controle, o Brasil desperdiçou algumas oportunidades no primeiro tempo.

Neguinho teve uma atuação destacada e foi eleito o melhor jogador da partida. Pito, considerado o melhor jogador do mundo, não participou do jogo devido a dores no músculo posterior da coxa direita, sentidas durante um treino na última segunda-feira (23). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou o resultado do exame de imagem do atleta.

Na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil mantém um desempenho impressionante, com quatro vitórias em quatro jogos, tendo marcado 32 gols e sofrido apenas dois. O torneio está sendo realizado no Uzbequistão e vai até o dia 6 de outubro.