Brasil pode ser campeão do Sul-Americano Sub-20 com trajetória de superação

Neste domingo (16), a Seleção Brasileira Sub-20 pode escrever mais um capítulo glorioso em sua história. Com gols de Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, o Brasil derrotou o Chile por 3 a 0 no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz (Venezuela), ficando mais perto de consagrar-se campeão do Sul-Americano Sub-20. A partida foi marcada por equilíbrio, mas o Brasil mostrou eficiência. A defesa brasileira manteve a solidez, evitando reações chilenas e assegurando o placar em 3 a 0.

O resultado garantiu 13 pontos na fase final, três a mais que a Argentina (que ainda vai enfrentar o Paraguai neste domingo). Caso a Argentina não consiga vencer por um placar superior a quatro gols de diferença, o Brasil vai conquistar seu 13º título no campeonato.

Com 12 títulos, o Brasil é o atual e maior campeão do Sul-Americano Sub-20. Depois, vem o Uruguai, com oito troféus, e a Argentina, com cinco.

Trajetória de superação

A campanha brasileira foi de resiliência. Na fase inicial, o time sofreu uma goleada histórica de 6 a 0 para a Argentina, além de uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia. No entanto, a equipe comandada por Ramon Menezes se reergueu com vitórias sobre Bolívia (2 a 1), Equador (3 a 2) e recuperou a confiança.

No hexagonal final, o Brasil brilhou, vencendo por 1 a 0 o Uruguai; 1 a 0 contra Colômbia; e 3 a 1 sobre o Paraguai. Além de um empate com a Argentina (1 a 1), que manteve o Brasil na liderança pelo saldo de gols.