Brasil já perdeu para a Venezuela? Veja as estatísticas e relembre partidas

Na noite desta quinta-feira (14), o Brasil enfrenta a Venezuela no Estádio Nacional de Maturín, às 18h (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em solo venezuelano, a Seleção Brasileira buscará manter a vantagem histórica no confronto, mesmo enfrentando um adversário que vem com força e apoio da torcida.

Historicamente, o Brasil detém uma ampla superioridade contra a Venezuela, somando sete vitórias e quatro empates desde 2008, quando os venezuelanos conquistaram seu último triunfo sobre a Canarinho em um amistoso com vitória por 2 a 0. No total, Brasil e Venezuela já se enfrentaram 29 vezes, com 21 vitórias brasileiras e quatro empates. Esse retrospecto favorável pode ser uma vantagem psicológica para o time brasileiro, que chega com uma campanha mista nas Eliminatórias: três vitórias e duas derrotas.

No entanto, o cenário não é totalmente favorável para a equipe de Dorival Júnior. A pressão de jogar fora de casa e os altos e baixos na sequência de resultados recentes deixam a equipe alerta para uma Venezuela que se fortaleceu nos últimos anos e buscará quebrar um jejum de 16 anos sem vencer o Brasil.