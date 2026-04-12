Brasil bate Curaçao nos pênaltis e conquista título com seleção de lendas no Caribe Estadão Conteúdo 12.04.26 9h52 O encontro de estrelas do futebol mundial em Curaçao terminou com festa brasileira. Com um time formado por campeões do mundo, o Brasil venceu os anfitriões nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 4 a 4 no tempo normal, e conquistou o título inédito do torneio festivo. A equipe reuniu nomes históricos como Rivaldo, Lúcio, Ronaldinho Gaúcho, Márcio Santos e Ricardo Rocha, além de outros ex-jogadores conhecidos. Na campanha, o destaque foi a goleada por 7 a 3 sobre a Argentina na semifinal, que credenciou o Brasil à decisão. A final foi movimentada dentro e fora de campo. Ainda no primeiro tempo, houve um princípio de confusão entre as equipes, rapidamente controlado. Com a bola rolando, o jogo foi aberto, com troca constante de gols até o empate por 4 a 4 levar a disputa para os pênaltis. "Representar o Brasil para a gente é sempre importante. Final os nervos sempre estão à flor da pele, tem discussões, mas está tudo bem", comentou Lúcio após a partida. Nas cobranças, o Brasil foi mais eficiente e garantiu o troféu. Um dos destaques do elenco, Robertinho celebrou a conquista após o vice no ano anterior. "Esses caras são vencedores. É uma alegria muito grande ver todo mundo vibrando. A gente buscou esse título", afirmou. Apesar de ser uma das atrações do evento, Ronaldinho Gaúcho não participou da final, mas foi bastante festejado pelo público nos dias anteriores. O torneio reuniu lendas de diversas seleções e reforçou o clima de celebração, mesmo com a competitividade em campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira lendas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00