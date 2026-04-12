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Brasil bate Curaçao nos pênaltis e conquista título com seleção de lendas no Caribe

Estadão Conteúdo

O encontro de estrelas do futebol mundial em Curaçao terminou com festa brasileira. Com um time formado por campeões do mundo, o Brasil venceu os anfitriões nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 4 a 4 no tempo normal, e conquistou o título inédito do torneio festivo.

A equipe reuniu nomes históricos como Rivaldo, Lúcio, Ronaldinho Gaúcho, Márcio Santos e Ricardo Rocha, além de outros ex-jogadores conhecidos. Na campanha, o destaque foi a goleada por 7 a 3 sobre a Argentina na semifinal, que credenciou o Brasil à decisão.

A final foi movimentada dentro e fora de campo. Ainda no primeiro tempo, houve um princípio de confusão entre as equipes, rapidamente controlado. Com a bola rolando, o jogo foi aberto, com troca constante de gols até o empate por 4 a 4 levar a disputa para os pênaltis.

"Representar o Brasil para a gente é sempre importante. Final os nervos sempre estão à flor da pele, tem discussões, mas está tudo bem", comentou Lúcio após a partida.

Nas cobranças, o Brasil foi mais eficiente e garantiu o troféu. Um dos destaques do elenco, Robertinho celebrou a conquista após o vice no ano anterior. "Esses caras são vencedores. É uma alegria muito grande ver todo mundo vibrando. A gente buscou esse título", afirmou.

Apesar de ser uma das atrações do evento, Ronaldinho Gaúcho não participou da final, mas foi bastante festejado pelo público nos dias anteriores. O torneio reuniu lendas de diversas seleções e reforçou o clima de celebração, mesmo com a competitividade em campo.

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