Brasil bate Colômbia e vence 1º jogo após a medalha de prata na Olimpíada de Paris

A seleção brasileira feminina de futebol venceu a Colômbia, por 3 a 1, nesta terça-feira, em amistoso disputado em Cariacica, no Espírito Santo. Foi o primeiro triunfo do Brasil, após a conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris - sábado às seleções empataram por 1 a 1.

O jogo deu sequência à preparação das jogadoras do técnico Artur Elias visando a Copa América do ano que vêm, a Copa do Mundo de 2027 em território nacional e os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

A formação do Brasil voltou a apresentar mudanças por causa do processo de renovação do time. Natascha; Tarciane, Isa Haas e Vitória Calhau; Adriana, Duda Sampaio, Laís Estevam, Kerolin e Bia Menezes; Giovana Queiroz e Marília foi o time que iniciou a partida.

O Brasil começou no ataque e conseguiu três finalizações nos primeiros três minutos de jogo, com Bia Menezes, Giovana Queiroz e Adriana.

A Colômbia não se intimidou e respondeu aos quatro minutos com Quejada. O chute parou na zaga brasileira. Aos oito, as colombianas pediram pênalti em Robledo, mas a árbitra chilena Dione Rissios deu sequência à jogada.

O Brasil aumentou o ritmo e dominou amplamente a partida. O primeiro gol foi sair aos 27 minutos, com Isa Hass, de cabeça, após falta cobrada por Duda Sampaio pelo lado esquerdo.

A seleção continuou no ataque e Bia Menezes chegou a fazer o segundo, mas o lance foi impugnado por causa de falta na goleira Tapia. O segundo gol saiu antes do intervalo. Lançada por Marília, Giovana Queiroz chutou na saída da goleira colombiana: 2 a 0.

A Colômbia voltou com alterações na etapa final e buscou uma reação. O Brasil não teve a mesma intensidade e viu as adversárias diminuírem a vantagem aos 23 minutos, com belo gol de Caicedo.

O gol animou a Colômbia e deixou o Brasil em sinal de alerta. Aos 29 minutos, o cruzamento de Camilinha bateu no braço de Arias. Pênalti foi marcado e a zagueira colombiana Carabalí acabou expulsa por reclamação. Adriana bateu a penalidade aos 36 minutos e fez o terceiro do Brasil.

Mesmo com uma jogadora a menos, a Colômbia mostrou determinação para tentar diminuir o prejuízo, mas não teve sucesso. O campo encharcado, por causa da chuva, foi um obstáculo a mais no final da partida. A goleira Natasha, com grande defesa, impediu gol de Mayra Ramírez, aos 53 minutos.