Bragantino-PA se despede da Copa São Paulo após derrota por 2 a 0

O Bragantino perdeu por 2 a 0 para o São Bernardo-SP nesta terça-feira (11) e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, a equipe do nordeste paraense terminou a primeira fase na última colocação no grupo 18, com apenas um ponto conquistado.

A equipe paulista dominou o primeiro tempo da partida. Aos 19 minutos, o São Bernardo perdeu a chance de abrir o placar em um contra-ataque de Felipe, que chutou em cima do goleiro do Tubarão. Em cobrança de falta ensaiada, aos 43 minutos, Carioca lançou para o meio da pequena área e encontrou Ruan, que estava livre para marcar: 1 a 0.

Saiba como foi o jogo

Logo no começo do segundo tempo, com menos de um minuto, Marco Paulo chutou para fora o que seria o segundo gol da equipe paulista. No minuto seguinte, em um cruzamento vindo da lateral direita, Gabriel Moisés ampliou de cabeça para o São Bernardo: 2 a 0.

Com a derrota o Bragantino-PA se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto que o São Bernardo conquistou a classificação para próxima fase da competição.

O outro representante do Pará na competição, o Castanhal, entra em campo nesta quarta-feira (12), já pelo mata-mata. A partida será contra o Novorizontino-SP, a partir das 11h.