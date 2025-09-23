Boxe: Saul Canelo Alvarez revela ter faturado R$ 1,2 bilhão em duas lutas em 2025 Estadão Conteúdo 23.09.25 22h28 O boxe se mantém como uma das modalidades que melhor pagam seus praticantes. Um dos melhores boxeadores da atualidade, o mexicano Saul Canelo Alvarez revelou que recebeu US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) pelas duas lutas realizadas em 2025. O ex-campeão mundial dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados lutou em 25 de maio, em Riad, na Arábia Saudita, diante do cubano naturalizado alemão William Scull e venceu por pontos, após 12 assaltos, para faturar US$ 80 milhões. No sábado passado, Canelo colocou em jogo os cinturões unificados dos supermédios frente ao norte-americano Terence Crawford e saiu derrotado do ringue também em decisão dos jurados. Para este combate, o mexicano somou mais US$ 150 milhões. As bolsas altíssimas são fruto de um contrato com o empresário Turki Alalshikh, empresário árabe chefe da Riyadh Season e a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. No contrato, Canelo tem de realizar mais duas lutas: uma em fevereiro e outra em outubro de 2026. Estão previstos mais US$ 370 milhões, mas este valor poderá ser diminuído, caso os adversários de Canelo não causem grande repercussão na mídia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Saul Canelo Alvarez dinheiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h11 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29