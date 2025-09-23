Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Boxe: Saul Canelo Alvarez revela ter faturado R$ 1,2 bilhão em duas lutas em 2025

Estadão Conteúdo

O boxe se mantém como uma das modalidades que melhor pagam seus praticantes. Um dos melhores boxeadores da atualidade, o mexicano Saul Canelo Alvarez revelou que recebeu US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) pelas duas lutas realizadas em 2025.

O ex-campeão mundial dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados lutou em 25 de maio, em Riad, na Arábia Saudita, diante do cubano naturalizado alemão William Scull e venceu por pontos, após 12 assaltos, para faturar US$ 80 milhões.

No sábado passado, Canelo colocou em jogo os cinturões unificados dos supermédios frente ao norte-americano Terence Crawford e saiu derrotado do ringue também em decisão dos jurados. Para este combate, o mexicano somou mais US$ 150 milhões.

As bolsas altíssimas são fruto de um contrato com o empresário Turki Alalshikh, empresário árabe chefe da Riyadh Season e a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita.

No contrato, Canelo tem de realizar mais duas lutas: uma em fevereiro e outra em outubro de 2026. Estão previstos mais US$ 370 milhões, mas este valor poderá ser diminuído, caso os adversários de Canelo não causem grande repercussão na mídia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Saul Canelo Alvarez

dinheiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda

Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe

23.09.25 18h54

SÉRIE B

Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos

Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando

23.09.25 18h10

SÉRIE B

'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço

Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B

23.09.25 16h37

FUTEBOL

Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo

Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa

23.09.25 16h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É MELHOR IR SE PREPARANDO...

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

23.09.25 21h34

FUTEBOL

Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão

24.09.25 0h11

Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana

24.09.25 0h13

MELANCOLIA

Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B

Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior.

23.09.25 21h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda