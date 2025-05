Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/5) pelo Brasileirão

Botafogo x Internacional disputam hoje, domingo (11/05), a 8° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo será disputado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Internacional ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela TV Record, CazéTV (YouTube) e pelo canal Premiere, a partir das 20h.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo soma 8 pontos em 7 jogos e busca subir na tabela. A equipe comandada por Renato Paiva tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas até aqui, com 6 gols marcados e 5 sofridos, mantendo saldo positivo de 1.

Já o Internacional aparece com 9 pontos após 7 partidas. O time de Roger Machado venceu 2 vezes, empatou 3 e perdeu 2. Marcou 10 gols e sofreu 8, com saldo de 2.

Botafogo x Internacional: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Allan, Gregore e Marlon Freitas (Nathan Fernandes); Elias Manoel (Santi Rodríguez), Igor Jesus e Artur.

Técnico: Renato Paiva.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Tabata (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick (Romero); Wesley e Lucca.

Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional

Campeonato Brasileiro 2025 – 8ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 20h