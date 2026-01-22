Botafogo vê transfer ban se estender e pode perder reforços contratados para 2026

O Botafogo pode ter mais baixas no seu elenco no início da temporada de 2026. Depois das saídas de Marlon Freitas, Jefferson Savarino e David Ricardo, o time alvinegro poderá precisar emprestar os atletas contratados neste ano.

Essa possibilidade existe por conta do transfer ban aplicado pela Fifa no final de 2025. A medida foi tomada por conta de uma dívida da equipe carioca com o Atlanta United, dos Estados Unidos, de US$ 21 milhões (R$ 111,5 milhões na cotação atual), referente a contratação do argentino Thiago Almada.

"O Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências", escreveu o clube à época.

Além do valor da transação, o Botafogo também deve outros US$ 9 milhões (R$ 47,8 milhões) em bônus contratuais e cláusulas de transferências.

A dívida segue ativa até o presente momento. Desta forma, o time de General Severiano continua impossibilitado de inscrever novos jogadores para as competições, que é o caso dos zagueiros Riquelme e Ythallo e do atacante uruguaio Lucas Villalba.

Diante deste contexto, o trio pode precisar ser emprestado pelo Botafogo, com o objetivo de manter o ritmo de jogo até que a situação seja resolvida.

Além disso, Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube, afirmou que algumas vendas serão necessárias para a instituição "andar com as próprias pernas".

"Uma situação que a gente pode falar que trabalhamos no dia a dia e fatalmente precisamos e existe é uma necessidade de venda de alguns jogadores. Posso dizer que 90% do elenco teve propostas, isso mostra a qualidade e o caminho que o Botafogo está tendo nesses anos", disse o dirigente.

A primeira peça importante a deixar o Alvinegro Carioca foi o volante Marlon Freitas. Capitão nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024, ele foi contratado pelo Palmeiras por 5,4 milhões de euros (R$ 33,6 milhões).

Outro que teve sua saída facilitada foi o meia Jefferson Savarino. Destaque do Botafogo nas últimas temporadas, o venezuelano de 29 anos trocou a equipe pelo rival Fluminense.

A única venda para o exterior foi a do zagueiro David Ricardo, de 23 anos, que é reforço do Dínamo Moscou, da Rússia. A negociação gira em torno de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões).

De acordo com O Globo, o planejamento do time carioca é utilizar o valor do negócio de David com o futebol russo para quitar alguns vencimentos do elenco que estão atrasados.

O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado, 24, às 21h (de Brasília), diante do Bangu. O confronto, que é valido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, acontece no Engenhão, no Rio.