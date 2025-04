Botafogo-SP x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/04) pelo Brasileirão

Botafogo-SP x Remo disputam hoje, quinta-feira (17/04), a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), na Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-SP x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo exclusivamente pelo Disney+ (streaming), a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo-SP está em 14ª na Série B com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Na última rodada, o time empatou dentro de casa com Atlético-GO em 1 a 1.

Já o Remo ocupa a 7ª colocação com 1 vitória, 1 empate e 0 derrotas somando 4 pontos na competição. O último jogo do Leão foi em casa contra o América-MG com o placar de 2 a 0.

Botafogo-SP x Remo: prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos, Jeferson, Alisson Cassiano, Edson, Milhorim, Risso, Wesley, Maciel, Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Rodríguez, Caio, Giovanni Pavani, Castro, Janderson, Pedro Rocha, Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Remo

Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: quinta-feira, 20h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)